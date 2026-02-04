Gândul: Microbuzele electrice școlare întâmpină dificultăți în sezonul rece. Unele autorități locale revin temporar la transportul pe motorină

Pe fondul temperaturilor scăzute, în special cele sub 0 grade Celsius, microbuzele electrice, achiziționate la prețuri considerate mult peste nivelul pieței, își pierd autonomia în timpul iernii.

Potrivit Gândul, un microbuz din comuna Orașu Nou, județul Satu Mare, achiziționat cu mai puțin de un an în urmă, nu a mai putut parcurge distanța necesară pentru a transporta elevii la școală din cauza descărcării rapide a bateriilor în condiții de ger.

„Când a început cu minus 10 – minus 12 (grade, n.r) am întâmpinat greutățile că nu a rezistat la cei 137 km și atunci am zis că varianta este în felul următor în zilele respective, care a durat o săptămână, vreo 10 zile, am circulat cu mașina diesel. Niciun copil nu a rămas acasă. Fiecare copil a fost adus la școală.”, a declarat Gavril Majlath, primarul comunei sătmărene.

Anul trecut, Ministerul Investițiilor a trimis Corpul de Control la mai multe consilii județene din țară, după suspiciuni de prețuri supraevaluate în cazul achizițiilor acestor microbuze electrice.

