Prima pagină » Știrile zilei » Gerul revine în România cu temperaturi de până la -20 de grade: Recomandările IGSU pentru populație

Gerul revine în România cu temperaturi de până la -20 de grade: Recomandările IGSU pentru populație

După o perioadă cu temperaturi pozitive, vremea se va răci accentuat în următoarele zile. Meteorologii anunță că, începând de astăzi și până pe 4 februarie, temperaturile vor fi extrem de scăzute, mai ales în regiunile extracarpatice.
Gerul revine în România cu temperaturi de până la -20 de grade: Recomandările IGSU pentru populație
sursă foto: pexels
Mădălina Dinu
31 ian. 2026, 11:42, Știrile zilei

Gerul se va resimți puternic în special dimineața și noaptea, inițial în Moldova, apoi în Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia, iar pe alocuri și în Oltenia și sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei frigul va persista și pe timpul zilei, cu maxime între -16 și -8 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să folosească în condiții de siguranță sursele de încălzire din locuințe, să acorde atenție animalelor aflate în frig, să semnaleze autorităților persoanele fără adăpost și să circule cu prudență pe drumurile alunecoase, echipând corespunzător mașinile pentru iarnă.

Așadar, locuințele trebuie încălzite cu atenție. Sursele de încălzire trebuie verificate și folosite în condiții de siguranță. Este recomandat să evitați improvizațiile la sobe și să nu adormiți cu focul aprins.

Animalele sunt de asemenea vulnerabile la frig. Un adăpost corespunzător și atenție sporită pot preveni efectele gerului asupra lor.

Persoanele fără adăpost, aflate în pericol din cauza temperaturilor scăzute, trebuie semnalate autorităților pentru a li se acorda ajutor.

Șoferii trebuie să fie precauți, deoarece temperaturile scăzute pot face carosabilul alunecos. Este recomandată reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de alte vehicule și echiparea mașinii pentru condiții de iarnă.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
Gandul
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor