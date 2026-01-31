Gerul revine în România cu temperaturi de până la -20 de grade: Recomandările IGSU pentru populație

Gerul se va resimți puternic în special dimineața și noaptea, inițial în Moldova, apoi în Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia, iar pe alocuri și în Oltenia și sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei frigul va persista și pe timpul zilei, cu maxime între -16 și -8 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să folosească în condiții de siguranță sursele de încălzire din locuințe, să acorde atenție animalelor aflate în frig, să semnaleze autorităților persoanele fără adăpost și să circule cu prudență pe drumurile alunecoase, echipând corespunzător mașinile pentru iarnă.

Așadar, locuințele trebuie încălzite cu atenție. Sursele de încălzire trebuie verificate și folosite în condiții de siguranță. Este recomandat să evitați improvizațiile la sobe și să nu adormiți cu focul aprins.

Animalele sunt de asemenea vulnerabile la frig. Un adăpost corespunzător și atenție sporită pot preveni efectele gerului asupra lor.

Persoanele fără adăpost, aflate în pericol din cauza temperaturilor scăzute, trebuie semnalate autorităților pentru a li se acorda ajutor.

Șoferii trebuie să fie precauți, deoarece temperaturile scăzute pot face carosabilul alunecos. Este recomandată reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de alte vehicule și echiparea mașinii pentru condiții de iarnă.