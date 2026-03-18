Războiul din Orientul Mijlociu scumpește drastic și aluminiul

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a dus la blocaje majore în regiune, inclusiv la perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de materii prime.

După izbucnirea conflictului, pe 28 februarie, prețul aluminiului pentru livrările viitoare, tranzacționat la Bursa Metalelor de la Londra (LME), a crescut inițial cu până la 10% până pe 12 martie. Ulterior, cotațiile au mai pierdut din avans, dar se mențin cu aproximativ 8% peste nivelurile anterioare, în jurul valorii de 3.370 de dolari pe tonă.

Potrivit CNBC, aluminiul a devenit cel mai performant metal industrial din ultimele două săptămâni, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu a dat peste cap piața materiilor prime.

Producția de aluminiu scade

Deși este unul dintre cele mai abundente metale de pe Pământ, aluminiul este esențial pentru economia lumii, fiind utilizat în industria electronică, transporturi, construcții, dar și în producția de panouri solare sau ambalaje.

Problemele de aprovizionare sunt accentuate și de reducerea producției. Compania Alba din Bahrain, care operează cea mai mare topitorie de aluminiu din lume și este unul dintre principalii furnizori mondiali, și-a redus producția cu aproximativ 19% din capacitatea anuală de 1,6 milioane de tone de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce crește riscul unui deficit pe piață.

Prețul poate urca la 4.000 $/tonă

În aceste condiții, analiștii avertizează că prețul aluminiului ar putea continua să crească, chiar până la 4.000 de dolari pe tonă, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu persistă. Nivelurile scăzute ale stocurilor și riscul unor noi blocaje în regiune pun presiune suplimentară pe piață.

Potrivit firmei de consultanță CRU Group, care analizează piețele de metale și materii prime, prețurile ar fi fost deja mai ridicate dacă cererea globală nu ar fi rămas relativ slabă.

„Un conflict de durată va schimba semnificativ perspectivele pieței pentru restul anului, din cauza impactului asupra ofertei la nivel mondial și a posibilelor efecte negative asupra cererii”, explică analiștii.

China ar putea tempera prețurile

Evoluția viitoare a prețurilor depinde în mare măsură de China, cel mai mare producător de aluminiu din lume. Beijingul menține producția limitată la aproximativ 45,5 milioane de tone anual pentru a reduce emisiile și a evita producția în exces. Dar, în cazul în care autoritățile chineze consideră că prețurile au crescut prea mult, acestea pot reporni rapid capacități de producție, ceea ce ar putea duce la o creștere a ofertei și la temperarea cotațiilor.

În ciuda creșterii accelerate a prețurilor, analiștii nu se așteaptă ca aluminiul să devină un activ atractiv pentru investitorii de retail. Interesul din partea fondurilor de investiții rămâne limitat, iar unele pariuri din piață indică chiar așteptări de scădere a prețurilor în perioada următoare.