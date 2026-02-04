Gerul lovește și animalele / Recomandările ANSVSA pentru crescătorii de animale: „Nu mai lăsați câinii legați în ger!”

Iarna e grea și pentru animale, nu doar pentru oameni.
Credința multor români că animalul e făcut să stea afară pe temperaturi foarte scăzute, în frig și viscol, hrănit cu foarte puțin și legat cu lanțul este încă înrădăcinată în sistemul de valori al românului de la țară, însă medicii veterinari atrag atenția că animalele de acum nu mai au bagajul genetic care să le ferească de vremea extremă, fie ea foarte friguroasă sau foarte călduroasă.
Animalele resimt și ele temperaturile extreme, astfel că ANSVSA a lansat un mesaj important pentru toți crescătorii de animale.
ANSVSA recomandă protejarea animalelor în condiții meteo severe, al vântului puternic și al ninsorilor.
Autoritatea le recomandă românilor cu animale, fie ele de companie sau crescători al animalelor pentru consum, să fie responsabili și să dea dovadă de respect față de acestea.
Pentru animalele de companie, ANVSA le recomandă proprietarilor:
ANSVSA avertizează că administrațiile locale au obligația de a asigura condiții corespunzătoare de adăpostire, îngrijire și neutralizare a deșeurilor animaliere.
ANSVSA, prin DSVSA județene, a dispus informarea tuturor celor implicați în respectarea măsurilor legale și protejarea animalelor în sezonul rece, subliniind că grija pentru animale înseamnă responsabilitate și respect.