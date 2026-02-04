ANSVSA: Nestlé România extinde retragerea de la comercializare a două loturi de formulă de lapte pentru sugari

Anunțul a fost făcut de ANSVSA într-o postare pe Facebook.

„Pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, Nestlé România a decis extinderea rechemării de la consumatori iniţiate la data de 06.01.2026, prin includerea a două loturi de formulă de lapte pentru sugari”, se arată în mesajul ANSVSA.

ANSVSA precizează că rechemarea a fost inițiată din precauție.

„Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari”, se mai arată în anunțul ANSVSA.

Loturile vizate sunt NAN 1 Optipro 800 g (lot nr. 53410346AE) și NAN 1 Comfortis 800 g (lot nr. 53430346AF), ambele cu data limită de consum 31.12.2027.

În acest sens, ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziţionat produse din cele două loturi menționate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Anunţul de rechemare a fost publicat şi pe site-ul ANSVSA, împreună cu retailerul Kaufland, fiind atașată și lista tuturor magazinelor din reţea de unde au putut fi achiziţionate aceste loturi de produse.

În data de 6 ianuarie, Nestlé a anunțat o retragere globală a unor loturi de lapte praf pentru sugari din gamele sale, după ce a fost identificat un risc potențial de contaminare cu cereulidă, o toxină care poate provoca toxiinfecții alimentare. Compania a precizat că măsura este una preventivă și voluntară, luată „din exces de precauție”, pentru a proteja sănătatea copiilor