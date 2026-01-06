Laptele praf Nestlé, sub alertă. Produse retrase din cauza riscului de contaminare

Compania a precizat că măsura este una preventivă și voluntară, luată „din exces de precauție”, pentru a proteja sănătatea copiilor, scrie BBC.

Potrivit Nestlé, loturile afectate au fost comercializate în mai multe țări din Europa, inclusiv Franța, Germania, Austria, Danemarca, Italia și Suedia. În Franța, produsele vizate sunt comercializate sub mărcile Guigoz și Nidal, iar în Germania sub denumirile Beba și Alfamino.

Ce este cereulida și de ce este periculoasă

Cereulida este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Aceasta poate provoca simptome rapide de toxiinfecție alimentară, precum greață, vărsături și crampe abdominale. Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) a avertizat că toxina nu este distrusă prin fierbere sau preparare termică, ceea ce înseamnă că riscul persistă chiar și după prepararea corectă a formulei de lapte.

Deși până în prezent nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire asociate acestor produse, autoritățile recomandă părinților și îngrijitorilor să nu administreze copiilor formulele incluse în retragerea globală Nestlé lapte praf.

Ce trebuie să facă părinții

Nestlé a anunțat că va rambursa integral clienții care au achiziționat produsele afectate. De asemenea, compania a precizat că problema provine de la un ingredient furnizat de unul dintre furnizorii săi.

În Marea Britanie, numerele de lot ale produselor incluse pot fi verificate pe site-ul Nestlé UK sau pe food.gov.uk. Codurile se găsesc pe baza cutiei sau a ambalajului pentru formulele pudră și pe lateral sau partea superioară a recipientelor pentru formulele gata de consum.

Jane Rawling, director pentru incidente în cadrul FSA, a declarat că autoritățile acționează urgent pentru retragerea produselor de la vânzare și a recomandat părinților să contacteze medicul de familie sau serviciile de urgență medicală dacă există îngrijorări privind starea de sănătate a copilului.

Poziția companiei

„Siguranța și bunăstarea bebelușilor sunt prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze sincer pentru orice îngrijorare sau inconvenient cauzat părinților și îngrijitorilor”, a transmis Nestlé într-un comunicat oficial. Compania a subliniat că toate celelalte produse și loturi care nu fac parte din retragere sunt sigure pentru consum.