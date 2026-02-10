Simptome de urmărit la bebeluși, din cauza toxinei cereulidice din laptele praf

Care este originea alertei?

În decembrie anul trecut, autoritățile europene au cerut retragerea mai multor loturi de produse nutriționale pentru sugari, după ce au primit rapoarte despre diaree la bebelușii care le consumaseră, notează El Espanol.

Unul dintre bebeluși a fost testat pozitiv pentru Bacillus cereus, o bacterie comună care cauzează toxiinfecții alimentare.

Buletinul de alertă al Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC) a anunțat săptămâna aceasta că au fost raportate opt cazuri de vărsături, cinci dintre acestea necesitând spitalizare.

Cu toate acestea, s-a observat că niciunul dintre cazurile suspectate nu a fost confirmat prin teste de laborator, astfel încât nu s-a putut stabili o relație cauzală între tabloul clinic și consumul loturilor afectate.

Ce este cereulida și care sunt simptomele acesteia?

B. cereus este o bacterie frecvent întâlnită în toxiinfecțiile alimentare. De obicei, provoacă vărsături și diaree și, la sugari și persoane vulnerabile, poate duce la complicații cauzate de deshidratare.

Poate produce două tipuri de toxine: cereulidă, care provoacă în principal vărsături, și alte toxine termolabile, care provoacă diaree.

Este asociat în principal cu conservarea deficitară a orezului sau a pastelor făinoase, deși poate fi găsit în carne, legume, creme și supe.

Conform unui raport recent privind intoxicațiile alimentare al Institutului de Sănătate Carlos III , între 2015 și 2023 au existat 73 de focare cauzate de B. cereus , care au dus la 1.353 de cazuri, 13 spitalizări și 3 decese.

Dintre cele 73 de focare, trei s-au remarcat cu 100 sau mai multe cazuri: două dintre ele legate de mediul educațional (alimentele contaminate au fost un piure de legume și un preparat cu pui cu roșii prăjite), iar al treilea, într-un restaurant.

De fapt, industria restaurantelor a fost principalul mediu pentru intoxicațiile cu această bacterie, ceea ce o diferențiază de altele, precum C. Perfringens și S. aureus, care sunt mai legate de domeniul educațional.

Principalele simptome ale infecției cu B. cereus au fost diareea (86%), durerile abdominale (79%) și vărsăturile (79%). Într-o măsură mai mică, au fost raportate și greața (51%) și febra (26%).

Câți bebeluși ar putea fi afectați?

Un total de opt cazuri care au raportat vărsături au fost raportate la buletinul epidemiologic european, dintre care cinci au necesitat spitalizare, dar au fost deja externate.

Toate cazurile consumaseră lapte praf aparținând unuia dintre loturile rechemate, deși nu a existat nicio confirmare a bacteriei prin analize de laborator.

Totuși, având în vedere consumul pe scară largă de lapte praf, nu se poate exclude și mai mult.

Ce fac autoritățile?

La nivel european, ECDC și Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară pregătesc un raport pentru evaluarea focarului.

În plus, au fost stabilite niveluri de risc pentru concentrațiile de cereulidă, acestea trebuie să fie foarte mari pentru a avea un efect, pentru a determina ce produse ar trebui retrase.

Belgia, Danemarca, Franța și Regatul Unit au raportat, de asemenea, cazuri și spitalizări potențial legate de laptele praf contaminat.

Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor notează că, având în vedere răspândirea largă a produselor afectate, riscul de expunere la acestea este moderat spre ridicat.

Totuși, riscul de a dezvolta simptome gastrointestinale este scăzut spre moderat, deoarece depinde de vârsta bebelușului, nou-născuții și sugarii sub șase luni fiind cei mai vulnerabili la deshidratare.