Adolescente ajunse la spital din cauza genelor false / Medicii avertizează că lipiciul de gene poate duce chiar și la pierderea vederii

Tot mai multe adolescente ajung la camerele de gardă ale spitalelor cu arsuri de cornee și infecții oculare din cauza lipiciului de gene. Fetele au ochii roșii, umflați, au dureri intense și vedere încețoșată.
Luiza Moldovan
09 feb. 2026, 08:45, Social

Tot mai multe adolescente ajung la camerele de gardă cu arsuri chimice, infecții oculare sau reacții alergice severe cauzate de gene false aplicate cu lipici cumpărat online sau din magazine de tip fast-fashion.

Aceste produse aparent banale pot avea, însă, efecte serioase asupra sănătății, mai ales atunci când sunt folosite incorect sau fără supraveghere.

Unitățile de primiri urgențe din mai multe orașe au raportat cazuri de tinere cu ochii umflați, roșii, cu dureri intense sau vedere încețoșată, după aplicarea genelor false.

Lipiciul de gene provoacă leziuni pe viață

În unele situații, lipiciul a ajuns direct pe cornee și a provocat leziuni care au necesitat tratament de urgență, uneori, chiar spitalizare.

Medicii explică faptul că lipiciul pentru gene conține substanțe chimice iritante, precum cianoacrilatul sau formaldehida, care pot provoca reacții alergice puternice.

Zona ochilor este extrem de sensibilă. Chiar și o cantitate mică de adeziv poate cauza arsuri chimice, conjunctivită severă sau infecții.

Lipiciul de gene din online, de multe ori, nu are eticheta tradusă

Cel mai expuse sunt adolescentele, care aplică genele acasă, urmând tutoriale de pe rețelele sociale.

De cele mai multe ori, produse cumpărate din online nu au etichetele traudse în română și nici garanția că acestea respectă standardele europene de siguranță.

„Vedem o presiune uriașă asupra fetelor foarte tinere de a arăta într-un anumit fel. Machiajul excesiv și genele false au devenit normalitate la 13–14 ani, dar riscurile sunt ignorate”, spun medicii.

Mergeți la medic dacă lăcrimați excesiv de la lipiciul de gene

Medicii recomandă părinților să discute deschis cu adolescenții despre riscurile produselor cosmetice, să evite lipiciul de gene ieftin sau neverificat și să apeleze doar la produse testate dermatologic și oftalmologic.

În cazul apariției oricărui disconfort – usturime, durere, lăcrimare excesivă – prezentarea de urgență la medic este esențială.

