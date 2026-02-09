Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață în mai multe județe din vestul și nord-vestul țării

Cod galben de ceață în mai multe județe din vestul și nord-vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni mai multe avertizări tip Cod galben de ceață, valabile pentru județe din vestul și nord-vestul României, unde vizibilitatea va fi redusă semnificativ.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 08:22, Social

Meteorologii au emis mai multe avertizări care vizează județele Cluj, Satu Mare, Timiș și Arad. Potrivit avertizării, județele respective se vor confrunta cu ceață densă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. 

În județul Cluj, fenomenul este așteptat să afecteze localitățile Huedin, Gilău, Căpușu Mare, Mănăstireni, Sâncraiu, Izvoru Crișului.

Din Satu Mare vor fi vizate localitățile Carei, Tășnad, Ardud, Supur, Moftin, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin, Săcășeni. 

Avertizarea pentru Cluj și Satu Mare este valabilă până la ora 11:00. 

Pentru județul Timiș sunt vizate localitățile Jimbolia, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Teremia Mare, Cenei, Uivar, Checea și Otelec. 

În Arad vor fi afectate localitățile Lipova, Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Petriș și Bata. 

Avertizările pentru Timiș și Arad sunt valabile până la ora 09:00. 

 

