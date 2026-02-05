ANM emite noi avertizări de ploi, vânt puternic și ninsori viscolite. Zonele vizate de Cod galben | HARTĂ

În intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică de precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei, în noaptea de joi spre vineri, va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, va ninge. În sudul și estul țării, cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Intensificări ale vântului se vor înregistra în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane, rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Cod galben de ploi, ninsori viscolite la munte și vânt puternic

Meteorologii au emis și două avertizări Cod galben.

Prima avertizare Cod galben este valabilă în perioada 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00. Se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă.

Potrivit ANM, „în județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp. În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m”.

Cea de-a doua avertizare Cod galben, de vânt puternic, este valabil în intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 5 februarie, ora 20:00.

Acesta vizează județul Caraș-Severin și local în județul Timiș. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind zăpada depusă, mai anunță ANM.