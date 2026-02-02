De la ger și ninsori la încălzire semnificativă: Când vom avea temperaturi de până la 10 grade Celsius

Vremea se va menține rece în următoarele zile, însă o încălzire semnificativă este așteptată în a doua parte a săptămânii.

Într-o intervenție la Digi24, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat că deși a nins abundent în noaptea de duminică spre luni în sudul țării, vremea se va îmbunătăți în următoarele zile. În plus, în București, stratul de zăpadă măsoară 12-15 centimetri, într-un strat neuniform, întrucât a „nins viscolit pe durata nopții”.

„Pentru următoarele zile, din punct de vedere al precipitațiilor, este de așteptat o pauză în zona Bucureștiului până miercuri. Între timp, la nivelul țării, precipitațiile vor fi pe arii destul de restrânse și tot slabe cantitativ”, a spus Florinela Georgescu la Digi24.

Temperaturile se mențin negative inclusiv pe timpul zilei în unele zone ale țării și urmează o nouă noapte geroasă.

„Rămâne însă de interes evoluția termică, pentru că astăzi este în continuare foarte frig în jumătatea de est a țării, însemnând Moldova, Dobrogea, Muntenia, partea de sud-est a Transilvaniei, zone unde temperaturile maxime se vor situa în general sub 0 grade. De menționat faptul că în jumătatea nordică a Moldovei în continuare este ger și pe parcursul zilei, adică cel mai probabil temperaturile maxime nu vor depăși minus 10 grade. Minus 4 grade așteptăm la București ca temperatură maximă, acum sunt minus 7. Noaptea care urmează va fi din nou una geroasă, va fi cea mai rece noapte a acestui interval, gerul urmând se manifeste pe toată partea de est și de sud a teritoriului”, a mai explicat Florinela Georgescu.

Vremea se va încălzi din a doua parte a săptămânii

Vremea se va încălzi în cea de-a doua parte a săptămânii, iar temperaturile vor ajunge și la 10 grade Celsius.

„Așteptăm ca a doua jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile țării. Este probabil ca vineri, sâmbătă, valorile termice să depășească 0 grade chiar și pe parcursul nopților, ceea ce înseamnă o încălzire pronunțată. Vor fi maxime ziua care se treacă de 10 grade cu plus în multe regiuni ale țării. Este de așteptat ca pe un orizont mai larg să rămânem cu luna februarie cu o vreme schimbătoare”, a declarat directorul de prognoză la Digi24.

Totuși, este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă, mai spune meteorologul.

„Puțin probabil să fie ultimul episod. Mai degrabă probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic și precipitațiilor odată la 3-4 zile, pentru că circulația la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influențați atât de masele de aer foarte rece dinspre nord și nord-est, dar și de activitatea ciclonică cu aer mai cald dinspre sud și vest”, a conchis meteorologul ANM.