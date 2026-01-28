Cod galben de ceață densă în mai multe județe din Moldova și Transilvania

Conform avertizărilor emise de ANM, județul Cluj se va afla sub cod galben de ceață până la ora 17:00. Fenomenul va determina vizibilitate redusă și va afecta localitățile Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldovenești, Mociu, Călărași, Căianu, Suatu, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș.

De asemenea, a fost emisă o atenționare similară pentru mai multe județe din Moldova. Condițiile de ceață vor afecta județele Bacău și Botoșani, dar și zonele joase din județele Suceava, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui până la ora 20:00.

În județul Suceava vor fi afectate mai multe localități precum Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, dar și Vicovu de Jos.

Localitățile din Neamț, care vor fi afectate de condițiile meteo sunt Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului sau Răucești.

În județul Vrancea vor fi afectate localitățile Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Țifești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Fitionești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Bogheșt.

Printre localitățile din Iași care se afla sub incidența avertizării se numără Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa.

Din județul Vaslui vor fi afectate localitățile Bârlad, Zorleni, Vinderei, Tutova, Epureni, Grivița, Mălușteni, Ivești, Coroiești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Ciocani.

În aceste zone, ceața va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, existând riscul apariției ghețușului sau poleiului, în funcție de condițiile locale.