Impact între două mașini în Cluj: una a ajuns pe trotuar unde a lovit mortal o femeie

Impact între două mașini în Cluj: una a ajuns pe trotuar unde a lovit mortal o femeie

O femeie de 30 de ani a murit, luni, după ce a fost izbită de o mașină ajunsă pe trotuar în urma unui accident în Cluj-Napoca.
Impact între două mașini în Cluj: una a ajuns pe trotuar unde a lovit mortal o femeie
Sursa: borbabg.com
Laura Buciu
16 mart. 2026, 19:39, Social

Accidentul rutier s-a produs pe Calea Moților din Cluj-Napoca.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani”, transmite Poliția Cluj.

Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Din nefericire, femeia de 30 de ani, aflată în calitate de pieton pe trotuar, a murit la unitatea medicală, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.

În continuare, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii șoferi.

