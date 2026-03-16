Impact între două mașini în Cluj: una a ajuns pe trotuar unde a lovit mortal o femeie

Accidentul rutier s-a produs pe Calea Moților din Cluj-Napoca.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani”, transmite Poliția Cluj.

Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Din nefericire, femeia de 30 de ani, aflată în calitate de pieton pe trotuar, a murit la unitatea medicală, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.

În continuare, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii șoferi.