Accident în Giurgiu: o femeie și doi copii, răniți. Șofer testat pozitiv la droguri

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Giurgiu, accidentul a avut loc în jurul orei 18.30, într-o intersecție din zona centrală a municipiului. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de către apelant anonim.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate unui alt autoturism, condus de un bărbat de 41 de ani.

În urma impactului, doi copii minori și femeie de 37 de ani au fost răniți. Aceștia au fost preluați de echipaje medicale și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri.

Teste pentru alcool și droguri

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cazul șoferului de 32 de ani, testarea pentru substanțe psihoactive a indicat o posibilă prezență a unor astfel de substanțe, motiv pentru care acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii continuă cercetările.