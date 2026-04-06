Actrița Tori Spelling, transportată la spital după un accident rutier în California

Accidentul a avut loc în jurul orei 17:45, în apropierea adresei 28000 de pe Rancho California Road, în orașul Temecula. Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Riverside, în coliziune au fost implicate două automobile. Adjuncții șerifului au ajuns la fața locului și au găsit ambele vehicule cu avarii. Autoritățile au precizat că toate persoanele aflate în cele două mașini au fost evaluate medical la locul accidentului, mai scrie CBS News.

Reprezentantul actriței a declarat însă că Tori Spelling și patru dintre copiii ei au fost transportați la spital. Potrivit acestuia, victimele au fost duse la unități medicale cu trei ambulanțe diferite, pentru a primi îngrijiri în urma rănilor suferite în accident. Autoritățile au anunțat că nu au fost făcute arestări și că ancheta privind cauza coliziunii este în curs.

Tori Spelling este cunoscută mai ales pentru rolul din serialul „Beverly Hills, 90210”, unul dintre cele mai populare seriale americane din anii ’90. Actrița a mai apărut în filme și producții de televiziune precum „Scary Movie 2” și reality-show-ul „Tori & Dean: Home Sweet Hollywood”. De-a lungul carierei, Spelling a publicat și șase volume de memorii, dintre care unul a ajuns bestseller în clasamentul New York Times. Actrița, originară din Los Angeles, este fiica producătorului hollywoodian Aaron Spelling și a scriitoarei Candy Spelling.