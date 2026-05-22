Atacuri armate în două regiuni din Honduras: cel puțin 16 morți, inclusiv șase polițiști

Bărbați înarmați au deschis focul în două atacuri separate produse joi pe coasta din Honduras, provocând moartea a cel puțin 16 persoane, printre care șase polițiști, au anunțat autoritățile.
sursă foto: pexels.com
Petre Apostol
22 mai 2026, 03:08, Știri externe
Primul incident a avut loc la o plantație din municipiul Trujillo, în nordul țării, unde cel puțin 10 muncitori au fost împușcați mortal, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Naționale din Honduras, Edgardo Barahona, citat de Associated Press. Zona, bogată în resurse, este de decenii afectată de conflicte agrare și tensiuni legate de proprietatea asupra terenurilor.

Regiunea a fost, în repetate rânduri, scena unor atacuri și amenințări împotriva activiștilor de mediu și apărători ai drepturilor funciare. Honduras este considerată una dintre cele mai periculoase țări din lume pentru activiștii de mediu, potrivit organizațiilor internaționale.

Al doilea atac a vizat forțele de ordine în municipiul Omoa, în apropierea frontierei cu Guatemala. Șase polițiști, inclusiv un ofițer superior, au fost uciși după ce au fost atacați în timp ce se deplasau din capitala Tegucigalpa către o misiune.

Autoritățile au precizat că bilanțul final rămâne incert în cazul atacului din Trujillo, întrucât unele familii ale victimelor au ridicat deja trupurile de la fața locului înainte de sosirea anchetatorilor.

Forțele de securitate și armata au fost mobilizate în ambele zone. Procurori și experți criminaliști au fost trimiși pentru a deschide anchete.

Honduras se confruntă de mulți ani cu niveluri ridicate ale criminalității legate de bande și traficul de droguri, deși rata omuciderilor a scăzut față de vârful din 2011. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat frecvent răspunsul militarizat al autorităților, acuzând abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale.

