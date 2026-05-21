Republicanii anulează votul asupra unei rezoluții privind prerogativele militare ale lui Trump în Iran

Liderii republicani din Camera Reprezentanților a SUA au anulat brusc un vot privind o rezoluție care ar fi limitat autoritatea președintelui Donald Trump de a autoriza acțiuni militare în Iran, evitând un posibil eșec politic într-un moment de presiune crescută asupra Casei Albe.
Donald Trump/sursa foto: X
Petre Apostol
22 mai 2026, 02:30
Decizia a fost luată chiar înainte ca inițiativa să fie supusă votului, în condițiile în care mai mulți congresmeni republicani lipseau, iar rezoluția risca să treacă cu sprijin bipartizan, potrivit CNN.

Rezoluția a fost introdusă de congresmanul democrat Gregory Meeks, membru de rang înalt în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei. Acesta a acuzat anterior conducerea republicană că a întârziat deliberat supunerea la vot a documentului.

Democrații au forțat în mod repetat voturi pentru a limita prerogativele militare ale președintelui Trump în ambele camere ale Congresului. O strategie care a câștigat în ultimele săptămâni sprijin suplimentar din partea unor republicani.

Congresmanul democrat Jim McGovern a criticat decizia de amânare direct în plen, întrebând dacă aceasta este motivată de nemulțumirea publică față de costurile ridicate ale vieții și de implicarea militară a SUA.

Într-o declarație separată, Meeks a acuzat conducerea Camerei că a blocat un vot care ar fi avut suficiente șanse de adoptare, numind decizia o „manevră politică”.

Anularea votului vine în contextul în care președintele Donald Trump a susținut recent că acțiunile SUA împotriva Iranului sunt populare în rândul americanilor. Asta în ciuda criticilor din Congres și a datelor din sondaje care indică preocupări ale cetățenilor americani legate de costul vieții.

