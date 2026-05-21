Ghid oficial în Marea Britanie: toaletele și vestiarele vor fi utilizate în funcție de sexul biologic

Ghidul a fost aprobat de guvern, în urma unei decizii a Curții Supreme privind interpretarea legislației anti-discriminare, notează BBC.

Documentul precizează că o femeie transgender – persoană de sex masculin la naștere care se identifică drept femeie – nu ar trebui să folosească toaletele sau vestiarele destinate femeilor. De asemenea, bărbații transgender nu ar trebui să utilizeze facilitățile rezervate bărbaților, în spațiile care funcționează pe criteriul separării pe sexe biologice.

Codul de practică recomandă însă ca persoanelor transgender să le fie puse la dispoziție spații neutre din punct de vedere al genului sau facilități separate, subliniind că lipsa oricărei alternative ar putea fi considerată discriminatorie. În cazul toaletelor neutre, EHRC recomandă cabine individuale, cu pereți de la podea până la tavan și chiuvete proprii.

Ghidul a generat reacții împărțite

Noile orientări au fost publicate după hotărârea pronunțată anul trecut de Curtea Supremă britanică, care a stabilit că termenii „sex” și „femeie” din Equality Act trebuie interpretați în raport cu sexul biologic. Codul, care depășește 300 de pagini, se aplică serviciilor și spațiilor deschise publicului – inclusiv centre comerciale, săli de sport, spitale, restaurante sau instituții publice – și va intra în vigoare dacă Parlamentul nu formulează obiecții în termen de 40 de zile.

Ministrul britanic pentru Femei și Egalitate, Bridget Phillipson, a afirmat că obiectivul este asigurarea unor reguli clare și accesibile pentru aplicarea legii, astfel încât oamenii să fie protejați de discriminare și hărțuire.

Președinta EHRC, Mary-Ann Stephenson, a declarat că dezbaterea trebuie să pornească de la ideea garantării accesului tuturor la serviciile de care au nevoie, chiar dacă soluțiile pot fi diferite pentru categorii diferite de persoane.

Publicarea ghidului a generat reacții divergente. Grupul pentru drepturile femeilor Sex Matters a salutat clarificarea cadrului legal și a cerut instituțiilor și companiilor să își adapteze rapid politicile. În schimb, organizația TransActual a susținut că noile prevederi reduc protecția și accesul persoanelor transgender la viața publică.