Statele UE nu pot bloca dreptul persoanelor transgender la documente de identitate corecte, decide Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Hotărârea, citată de publicația The Telegraph, vine după o decizie din februarie 2023 a Curții Supreme din Bulgaria, care a stabilit că legislația bulgară nu permite persoanelor transgender să își modifice sexul, numele sau numărul de identitate în documentele oficiale.

CJUE s-a pronunțat după cazul unei femei transgender din Bulgaria care locuiește în Italia și căreia i s-a refuzat, timp de aproape un deceniu, recunoașterea genului și a numelui pe documentele bulgare.

Legea bulgară a prioritizat interesul public bazat pe valori morale și religioase

Instanța europeană a constatat că legislația bulgară, care a pus accent pe interesul public bazat pe valori morale și religioase, intră în conflict cu drepturile persoanelor transgender.

Ieri, CJUE a decis în cauza C-43/24 Shipova că legislația bulgară care blochează recunoașterea identității de gen „este contrară dreptului Uniunii Europene”.

Curtea a confirmat că femeia transgender își exercita în mod legal dreptul la liberă circulație prevăzut de articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și dreptul la viață privată prevăzut de articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care protejează identitatea de gen.

Decizia CJUE se aplică tuturor celor 27 de state membre ale UE

Hotărârea se aplică tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Bulgaria, Ungaria și Slovacia, țări care în prezent au legi sau decizii judiciare care limitează accesul la recunoașterea legală a identității de gen.

Guvernele trebuie să se asigure că pașapoartele, cărțile de identitate și înregistrările din registrele civile reflectă genul în care trăiește persoana, pe baza autodeterminării și nu a efectuării unor intervenții chirurgicale.

De asemenea, instanțele și autoritățile sunt obligate să ofere proceduri clare, accesibile și transparente pentru recunoașterea legală a identității de gen.

„O etapă majoră pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor transgender”

Marie-Hélène Ludwig, consilier strategic senior pentru litigii în cadrul organizației ILGA-Europe, a salutat decizia instanței.

Într-un comunicat publicat pe site-ul organizației, aceasta a declarat:

„Hotărârea de astăzi reprezintă un pas uriaș înainte pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor transgender în cadrul legislației europene, într-un context în care trei state membre au ajuns să interzică complet recunoașterea legală a identității de gen.”

„Curtea a spus clar: refuzul unui stat membru de a acorda recunoaștere legală a identității de gen și de a emite documente de identitate funcționale împiedică exercitarea dreptului la liberă circulație și la reședință, drepturi care decurg din cetățenia Uniunii Europene. Comisia Europeană are acum o bază juridică solidă pentru a acționa rapid împotriva statelor care nu respectă această hotărâre.”