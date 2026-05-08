Bulgaria inaugurează la granița cu România unul dintre cele mai mari parcuri solare din țară

Unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria a fost inaugurat joi în regiunea Silistra, în nord-estul țării, aproape de granița cu România. Noul parc solar are o capacitate instalată de 225 MW și ar urma să asigure aproape 13% din producția actuală de energie solară a Bulgariei.
Parcul fotovoltaic St. George, Silistra/sursa foto:Resolve Energy
Maria Miron
08 mai 2026, 17:19, Știri externe
Parcul fotovoltaic St. George a fost construit pe terenul unui fost aeroport din apropierea satului Polkovnik Lambrinovo, în zona Silistra, oraș aflat pe malul Dunării, vizavi de județul Călărași și relativ aproape de Constanța. Proiectul include aproximativ 400.000 de panouri solare amplasate pe o suprafață de 165 de hectare.

Potrivit Novinite, investiția beneficiază și de unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din Bulgaria, ceea ce permite livrarea de electricitate inclusiv în intervalele fără soare.

„Avem, în plus, una dintre cele mai mari baterii pentru stocarea energiei electrice, ceea ce ne permite să furnizăm electricitate nu doar atunci când este soare”, a precizat Martin Langham, director operațional al companiei cehe de energie regenerabilă Resolve Energy, implicată în proiect.

Investitorii: proiectul nu prezintă riscuri

Reprezentantul companiei a insistat că instalația nu reprezintă un risc pentru populația din zonă și că tehnologia folosită „nu are un impact negativ”, ci transformă energia solară în electricitate. El a adăugat că proiectul este gândit astfel încât să aducă beneficii economice și locuri de muncă pentru comunitatea locală.

Academie pentru specialiști în energie solară

Parcul solar va avea aproximativ 20 de angajați pentru activitățile de operare și mentenanță. În paralel, dezvoltatorii au anunțat și crearea unei academii de pregătire pentru specialiști în energie solară, destinată formării forței de muncă din regiune.

Pe măsură ce producția de energie solară crește în sud-estul Europei, Bulgaria accelerează investițiile în proiecte regenerabile și în sisteme de stocare a electricității, iar regiunea Silistra devine una dintre noile zone-cheie pentru astfel de dezvoltări energetice.

