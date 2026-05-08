Volodimir Zelenski avertizează Rusia după noile atacuri: „Ce va aduce ziua de mâine depinde de ce auzim astăzi”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va răspunde „cu aceeași monedă” la acțiunile Rusiei, în contextul noilor atacuri de pe front și al discuțiilor privind o posibilă încetare a focului.

Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video transmis de pe frontul din Oleksandrivka, potrivit agenției Ukrinform.

Președintele ucrainean a afirmat că Rusia continuă atacurile asupra pozițiilor ucrainene, în ciuda discuțiilor despre un posibil armistițiu.

„În acest moment, din Rusia vin multe amenințări noi. Deși am adoptat o poziție pe deplin logică și clară față de ruși – le vom răspunde strict la acțiunile lor. Astăzi, ei au început ziua cu bombardamente pe linia frontului și au avut loc acțiuni de asalt. Se folosesc drone. Ieri, au efectuat și mai multe atacuri aeriene. Răspunsurile noastre au fost pe măsură”, a spus Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a transmis că evoluția situației depinde de deciziile venite din partea Moscovei.

„Ce va aduce ziua de mâine depinde de ce auzim astăzi”, a subliniat președintele ucrainean.

Potrivit informațiilor apărute anterior, pe 29 aprilie, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică, că Rusia este pregătită să declare un armistițiu pentru data de 9 mai.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit niciun semnal oficial din partea Moscovei privind oprirea luptelor, chiar dacă au existat declarații publice pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, Kievul a anunțat un regim de armistițiu începând cu 6 mai și a cerut Rusiei să treacă „de la retorică la măsuri concrete”.

Pe 6 mai, Zelenski a afirmat că până la ora 10:00 forțele rusești încălcaseră armistițiul de 1.820 de ori, prin bombardamente, tentative de asalt, atacuri aeriene și atacuri cu drone.

Liderul ucrainean a concluzionat atunci că Rusia a încălcat efectiv armistițiul.

De asemenea, pe 7 mai, Ministerul rus al Apărării a anunțat un nou armistițiu, care ar urma să fie valabil de la miezul nopții dintre 8 și 10 mai.