Primarul Moscovei anunță că 20 de drone au fost distruse de la începutul armistițiului unilateral rus

„Trei drone care se îndreptau spre Moscova au fost distruse de forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării”, a scris Serghei Sobianin pe rețeaua de socializare rusească Max, actualizând ulterior numărul dronelor doborâte pe parcursul nopții, ajungând la un total de 20, conform unui mesaj postat pe rețeaua de socializare, potrivit Le Figaro.

Atacurile au avut loc înainte de cea mai importantă sărbătoare laică a Rusiei, pe 9 mai, Ziua Victoriei, care marchează aniversarea înfrângerii Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Autoritățile ruse au declarat un armistițiu unilateral în Ucraina pentru vineri și sâmbătă.

Pe de altă parte, Ucraina a acuzat miercuri Rusia că a încălcat armistițiul propus de Kiev, prin desfășurarea a zeci de ofensive terestre, lovituri aeriene și atacuri cu drone, fapt pe care președintele Volodimir Zelenski l-a descris drept o „respingere evidentă” a păcii din partea Moscovei.