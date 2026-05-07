Armata americană anunță că a interceptat atacuri iraniene asupra a 3 nave ale Marinei în Strâmtoarea Ormuz

Forțele americane au vizat instalațiile militare iraniene responsabile de lansarea unei serii de atacuri „neprovocate” cu rachete, drone și ambarcațiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi Comandamentul Central al SUA.

„Forțele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate și au răspuns cu lovituri de autoapărare în timp ce distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA au traversat Strâmtoarea Hormuz către Golful Oman, pe 7 mai”, a declarat CENTCOM într-un comunicat de presă.

Facilitățile iraniene vizate de forțele americane au inclus „site-uri de lansare a rachetelor și dronelor, locații de comandă și control; și noduri de informații, supraveghere și recunoaștere”, potrivit CENTCOM.

Un oficial american a declarat pentru CNN că atacurile militare au fost efectuate în mai multe locații, inclusiv în Bandar Abbas și Qeshm.

„Forțele iraniene au lansat mai multe rachete, drone și ambarcațiuni mici în timp ce navele USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) și USS Mason (DDG 87) au traversat calea maritimă internațională. Nicio forță americană nu a fost lovită”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Iranul acuză încălcarea armistițiului

Un purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene a declarat că atacurile aeriene americane au lovit zone civile de-a lungul coastelor insulei Qeshm, Bandar Khamir și Sirik.

El a susținut, de asemenea, că SUA au încălcat armistițiul în curs, vizând un petrolier iranian care se îndrepta spre Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a răspuns cu „acțiuni reciproce” atacând navele militare americane la est de strâmtoare și la sud de portul Chabahar, a declarat purtătorul de cuvânt într-o intervenție video difuzată de presa de stat.