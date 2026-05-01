Pentagonul încheie acorduri cu șapte companii din domeniul AI pentru a extinde activitățile clasificate

Pentagonul a anunțat vineri că a încheiat acorduri cu șapte companii din domeniul AI pentru a implementa capacitățile lor avansate în acest domeniu în rețelele clasificate ale Departamentului, în scopul utilizării operaționale legale.
Diana Nunuț
01 mai 2026, 16:32, Știri externe

Pentagonul a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, că a încheiat acorduri cu șapte companii din domeniul AI, în efortul de a extinde capacitățile militare de inteligență artificială și de a crește numărul firmelor autorizate să acceseze rețelele clasificate.

Potrivit The New York Times (NYT), este vorba despre companiile SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft și Amazon Web Services.

Anunțul exclude în mod notabil vreun acord cu Anthropic, care în ultimele luni s-a aflat într-o dispută cu Pentagonul cu privire la limitele modului în care armata ar putea utiliza instrumentele sale de inteligență artificială.

„Aceste acorduri accelerează transformarea către stabilirea armatei Statelor Unite ca o forță de luptă axată pe AI și vor consolida capacitatea luptătorilor noștri de a menține superioritatea decizională în toate domeniile războiului”, se arată în comunicatul emis de Pentagon.

SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft și Amazon Web Services vor fi integrate în mediile de rețea de nivelurile de impact 6 și 7 ale Pentagonului.

„Acest efort susține Strategia de accelerare a AI a Departamentului, permițând noi capacități în cele trei principii de bază ale acestuia: operațiuni de luptă, informații și operațiuni corporative”, se mai menționează în comunicat.

La cinci luni de funcționare, principala platformă de AI a Pentagonului, GenAI.mil, a fost utilizată de peste 1,3 milioane de angajați ai Departamentului Apărării.

„Platforma (…) demonstrează deja amploarea și impactul acestei accelerări. (…) Militarii, civilii și contractanții pun în practică aceste capacități chiar în acest moment, reducând durata multor sarcini de la luni la zile”, mai spune Pentagonul.

