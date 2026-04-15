Prima pagină » Știri externe » Armata iraniană amenință că va bloca Marea Roșie dacă blocada SUA continuă

Armata iraniană amenință că va bloca Marea Roșie dacă blocada SUA continuă

Iranul a amenințat miercuri că va bloca traficul maritim din Marea Roșie dacă Statele Unite continuă blocada porturilor iraniene, argumentând că acest lucru ar putea duce la o încălcare a armistițiului.
Armata iraniană amenință că va bloca Marea Roșie dacă blocada SUA continuă
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
15 apr. 2026, 17:27, Știri externe

Dacă Statele Unite își mențin blocada maritimă și „creează insecuritate pentru navele comerciale și petrolierele iraniene”, acest lucru va constitui „preludiul” unei încălcări a  armistițiului, în vigoare din 8 aprilie, a declarat generalul Ali Abdollahi, șeful comandamentului forțelor armate iraniene, potrivit Le Figaro.

„Puternicele forțe armate ale Republicii Islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, Golful Oman sau Marea Roșie”, a adăugat el, conform unui comunicat difuzat la televiziunea de stat. Iranul nu se învecinează cu Marea Roșie, dar se poate baza pe aliații săi din Yemen, rebelii Houthi, care au amenințat că vor ataca navele din zonă, pe care o controlează din pozițiile lor muntoase.

Transportul maritim din porturile iraniene continuă

În lipsa unui acord cu Teheranul pentru a pune capăt conflictului după discuțiile din Pakistan, armata americană a anunțat duminică că impune o blocadă „navelor de toate naționalitățile care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene” începând de luni, la ora 14:00.

Iranul, la rândul său, a sigilat  Strâmtoarea Ormuz  de la începutul războiului, care a început pe 28 februarie cu un atac  israeliano-american  împotriva Iranului. Cu toate acestea, unele nave din porturile iraniene au trecut prin strâmtoare marți, conform datelor de urmărire maritimă. Agenția de știri iraniană Tasnim, citând surse anonime informate, a relatat că transportul maritim din porturile iraniene continuă în ciuda blocadei. „Navele comerciale s-au îndreptat către diverse locații din întreaga lume” în ultimele 24 de ore, a declarat sursa.

