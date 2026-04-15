Armata iraniană amenință că va bloca Marea Roșie dacă blocada SUA continuă

Dacă Statele Unite își mențin blocada maritimă și „creează insecuritate pentru navele comerciale și petrolierele iraniene”, acest lucru va constitui „preludiul” unei încălcări a armistițiului, în vigoare din 8 aprilie, a declarat generalul Ali Abdollahi, șeful comandamentului forțelor armate iraniene, potrivit Le Figaro.

„Puternicele forțe armate ale Republicii Islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, Golful Oman sau Marea Roșie”, a adăugat el, conform unui comunicat difuzat la televiziunea de stat. Iranul nu se învecinează cu Marea Roșie, dar se poate baza pe aliații săi din Yemen, rebelii Houthi, care au amenințat că vor ataca navele din zonă, pe care o controlează din pozițiile lor muntoase.

Transportul maritim din porturile iraniene continuă

În lipsa unui acord cu Teheranul pentru a pune capăt conflictului după discuțiile din Pakistan, armata americană a anunțat duminică că impune o blocadă „navelor de toate naționalitățile care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene” începând de luni, la ora 14:00.

Iranul, la rândul său, a sigilat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului, care a început pe 28 februarie cu un atac israeliano-american împotriva Iranului. Cu toate acestea, unele nave din porturile iraniene au trecut prin strâmtoare marți, conform datelor de urmărire maritimă. Agenția de știri iraniană Tasnim, citând surse anonime informate, a relatat că transportul maritim din porturile iraniene continuă în ciuda blocadei. „Navele comerciale s-au îndreptat către diverse locații din întreaga lume” în ultimele 24 de ore, a declarat sursa.