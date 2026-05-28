Explozii în Strâmtoarea Ormuz: marina iraniană trage focuri de avertisment către navele SUA

Fars news, apropiată IRGC, susține că „în urmă cu câteva minute, forțele armate ale Iranului au lansat rachete din regiunile sudice ale țării către ținte specifice. Ținta exactă a acestor rachete nu este încă cunoscută, dar unele surse raportează posibilitatea unui conflict pe apele Golfului Persic. Unele zone din mass-media au raportat explozii în provinciile Bushehr și Hormozgan"

Iranul a lansat rachetele din regiunile sudice, susține și I24. Armata iraniană susține că exploziile auzite în Strâmtoarea Hormuz au fost legate de „un schimb de focuri împotriva unor nave ilegale”.

Agenția Tasnim susține, citând armata iraniană: „sunetele exploziilor sunt legate de un schimb de focuri și de focurile de avertizare către navele care încalcă regulile în Strâmtoarea Ormuz”.

Agenția de știri Mehr arată și ea că „forțele armate iraniene au lansat focuri de avertizare spre 4 nave încalcătoare din apropierea Strâmtorii Ormuz”.

„Navele care au încălcat regulile plănuiau să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără a se coordona cu forțele armate iraniene”, transmite agenția.

Agenția de știri iraniană Fars relatează că forțele armate iraniene au lansat rachete din regiunile sudice ale țării către „ținte specifice” cu puțin timp în urmă. Aceasta a declarat că destinația exactă a rachetelor nu este încă clară.

Sabreen News susține că marina iraniană a tras focuri de avertizare către patru nave care au încercat să traverseze Strâmtul Ormuz fără coordonare.

Lansarea rachetelor a avut loc de la baza de rachete Shahid Shamran din Jask, în provincia Bushehr, de aceea au fost auzite explozii în acea zonă.

Apărarea aeriană iraniană susține că a doborât și o dronă americană de model MQ9.