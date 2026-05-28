Iranul a tras focuri de avertisment asupra navelor care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz

„Patru nave au încercat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz și să intre în Golful Persic fără a se coordona cu forțele de securitate responsabile de strâmtoare”, au relatat joi mai multe publicații afiliate statului iranian, citând o sursă militară, potrivit CNN.

„Au fost avertizați și, după ce au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment spre ei, forțându-i să se întoarcă”, se arată în rapoarte.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a relatat anterior că Marina IRGC a tras un foc de avertisment asupra unui „petrolier american”, forțându-l să se întoarcă.

„Ca răspuns”, se arată în raportul Tasnim, armata americană „a tras asupra unei zone aride din apropierea orașului Bandar Abbas”, un oraș strategic unde fuseseră raportate explozii joi dimineață devreme.

Drone iraniene, doborâte de armata americană

Un oficial american a declarat anterior pentru CNN că armata americană a doborât patru drone iraniene și a lovit o stație de control terestră iraniană din Bandar Abbas, care urma să lanseze o a cincea dronă.

Autoritatea maritimă responsabilă de calea navigabilă, UKMTO, nu a notificat încă niciun incident referitor la nave care au raportat că au fost atacate cu focuri de armă joi.

La începutul acestei săptămâni: SUA au lansat, de asemenea, „atacuri de autoapărare” care vizau bazele de lansare a rachetelor și ambarcațiunile iraniene din jurul Strâmtorii Ormuz, în primele ore ale dimineții de marți.