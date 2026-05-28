Iranul a tras focuri de avertisment asupra navelor care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz

„Patru nave au încercat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz și să intre în Golful Persic fără a se coordona cu forțele de securitate responsabile de strâmtoare”, au relatat joi mai multe publicații afiliate statului iranian, citând o sursă militară, potrivit CNN.
„Au fost avertizați și, după ce au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment spre ei, forțându-i să se întoarcă”, se arată în rapoarte.
Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a relatat anterior că Marina IRGC a tras un foc de avertisment asupra unui „petrolier american”, forțându-l să se întoarcă.
„Ca răspuns”, se arată în raportul Tasnim, armata americană „a tras asupra unei zone aride din apropierea orașului Bandar Abbas”, un oraș strategic unde fuseseră raportate explozii joi dimineață devreme.
Un oficial american a declarat anterior pentru CNN că armata americană a doborât patru drone iraniene și a lovit o stație de control terestră iraniană din Bandar Abbas, care urma să lanseze o a cincea dronă.
Autoritatea maritimă responsabilă de calea navigabilă, UKMTO, nu a notificat încă niciun incident referitor la nave care au raportat că au fost atacate cu focuri de armă joi.
La începutul acestei săptămâni: SUA au lansat, de asemenea, „atacuri de autoapărare” care vizau bazele de lansare a rachetelor și ambarcațiunile iraniene din jurul Strâmtorii Ormuz, în primele ore ale dimineții de marți.