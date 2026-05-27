Americanii vor renunța la blocadă, iar Iranul va permite transportul prin Strâmtoarea Ormuz-sursă iraniană

Americanii vor pune capăt blocadei maritime, iar Iranul va restabili transportul maritim în strâmtoare, conform proiectului de memorandum prezentat de televiziunea iraniană și citat de CNN.

Documentul negociat de Iran și Statele Unite impune forțelor militare americane să se retragă din vecinătatea Iranului și să ridice blocada porturilor iraniene. În schimb, Iranul se angajează să restabilească numărul navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz la nivelul de dinainte de război în termen de o lună, mai scrie în document.

Gestionarea traficului prin strâmtoare, inclusiv stabilirea rutelor, va fi făcută de Iran în cooperare cu Oman, a transmis și postul de radio de stat iranian IRIB. Navele militare sunt excluse din acord.

Informația poate fi importantă deoarece IRIB este condus de persoane cu viziuni radicale din regimul iranian.

Americanii nu au confirmat informațiile

Totuși, toate surse citate susțin că acordul nu a fost finalizat și că Iranul nu-l va accepta decât dacă va primii garanții solide. Negocierile sunt în desfășurare și părțile mai pot impune modificări.

Dacă se ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, memorandumul va fi aprobat sub forma unei rezoluții obligatorii a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, au precizat sursele citate. Americanii nu au comentat informația.

Memorandumul reprezintă doar o etapă înainte de viitoarele negocieri pe teme dificile precum programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale împotriva Iranului. Negocierile sunt mediate de diplomați din Pakistan.