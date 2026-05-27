Ce spune Dominic Fritz despre informațiile privind negocieri cu PSD pentru un nou guvern

Președintele USR a dezmințit miercuri informațiile potrivit cărora reprezentanții formațiunii ar negocia un guvern cu PSD. El susține că informațiile vehiculate au ca scop să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL.

„Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”, a scris pe Facebook Dominic Fritz.

El spune că USR exclude acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, „ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală”.

Fritz adaugă că USR nu va fi niciodată de decor „într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților”.