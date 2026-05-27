Prima pagină » Politic » Ce spune Dominic Fritz despre informațiile privind negocieri cu PSD pentru un nou guvern

Ce spune Dominic Fritz despre informațiile privind negocieri cu PSD pentru un nou guvern

Președintele USR Dominic Fritz a exclus negocieri cu PSD pentru formarea guvernului: „Nu dăm stabilitate corupților”.
Ce spune Dominic Fritz despre informațiile privind negocieri cu PSD pentru un nou guvern
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 10:50, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele USR a dezmințit miercuri informațiile potrivit cărora reprezentanții formațiunii ar negocia un guvern cu PSD. El susține că informațiile vehiculate au ca scop să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL.

„Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”, a scris pe Facebook Dominic Fritz.

El spune că USR exclude acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, „ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală”.

Fritz adaugă că USR nu va fi niciodată de decor „într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților”.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori l-a filmat pe Tavi Popescu: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
Libertatea
Peștele care îngrașă de 2 ori mai mult decât ceafa de porc. Pare o alternativă sănătoasă, dar adevărul este fix pe dos
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia