7 din 10 antreprenori români sunt afectați de situația economică și politică. Ce așteaptă de la viitorul Guvern?

„România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască, ci de unul care să traseze direcțiile economice pentru următorii 10 ani”, spune Florin Jianu, președintele IMM România.

IMM România a prezentat astăzi rezultatele unui sondaj realizat pe 2000 de antreprenori din toate sectoarele de activitate.

74,2% din antreprenorii români sunt afectați

„Contextul actual – lipsa unui Guvern funcțional, rata inflației record și insecuritate și instabilitate”- 74,2% sunt și au fost afectați de această situație. 7 din 10 antreprenori sunt afectați de lipsa unui Guvern funcțional, situația socio-economică din acest moment, au crescut costurile, au scăzut vânzările”, anunță Jianu.

Peste 50% din antreprenorii români au probleme cu creșterea costurilor pentru materii prime și servicii, creșterea prețului combustibilului și gazelor naturale, energiei, scăderea vânzărilor, lipsa resurselor financiare pentru investiții, lipsa forței de muncă.

„Doar 2% nu întâmpină probleme. Ca atare, întreaga economie a României este afectată în acest moment. Antreprenorii români sunt afectați de taxe și impozite”, spune președintele IMM România.

Ce așteaptă antreprenorii de la viitorul Guvern?

Oamenii de afaceri au prezentat în sondaj și care sunt principalele probleme pe care Guvernul viitor trebuie să le rezolve:

Scăderea impozitării pe forța de muncă cu 5%

Reducerea impozitului pe dividende la 5%

Reducerea TVA/ revenirea la TVA anterior

Reducerea cheltuielilor bugetare

Creșterea fondurilor europene

Creșterea investițiilor în infrastructură și economia reală

Antreprenorii au fost întrebați și despre cum le-a fost afectată afacerea, după devalorizarea leului. Iată răspunsurile:

80% au crescut creșterile de producție și prestare a serviciilor

A scăzut volumul producției și serviciilor prestate

23,3% anunță că fac disponibilizări

Creșterea TVA a fost și ea resimțită prin scăderea volumului producției și serviciilor prestate, prin creșterea prețurilor la produse și întârzieri la încasări prin lipsa lichidităților.

„Doar 1,4% din antreprenori declară că le-au crescut încasările. Încasările nu au crescut în acea perioadă”, a susținut Jianu.

Cea mai neinspirată decizie a Guvernului în ultimele 10 luni pentru antreprenorii români?

„De departe, 2 măsuri fiscale au fost neinspirate: creșterea impozitului pe dividende la 16% și creșterea TVA. Pe microîntreprinderi le-a afectat și creșterea plafonului la 100.000 de euro, majorarea accizei la combustibil și introducerea impozitului pe construcții speciale”, anunță președintele IMM România.

Antreprenorii anunță că vor exista scumpiri în continuare generate de creșterea salariului minim, spun că vor reduce personalul iar 10% din antreprenori susțin că vor închide firmele. „Aceasta este o premieră”, anunță Consiliul Național al IMMurilor.

Pentru microîntreprinderi, antreprenorii cer trei măsuri urgente:

60% cer debirocratizare și simplificare pentru raportare (sunt sufocați de birocrație)

Granturi pentru IMM-uri

Acțiuni pentru reducerea prețului energiei electrice

Continuarea programului IMM Invest

În ceea ce privește angajările, antreprenorii vor doar menținerea personalului, sub 10% spun că vor face angajări.

7 din 10 antreprenori vor un minister pentru IMM-uri, antreprenori și turism, având în vedere lipsa acută de programe.

Horeca indică doar două măsuri de la viitorul Guvern: acordarea voucherelor de vacanță și un cadru funcțional pentru managementul destinației.

