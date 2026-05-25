Cererea de produse românești este mare în supermarketuri, dar ajung ele cu adevărat la raft? Ce spune Ionuț Ardelean, CEO Auchan România

Una dintre temele abordate a fost influența sezonului asupra vânzărilor, într-un context în care categoriile non-alimentare sunt puternic afectate de vreme și de calendarul agricol și climatic. Acesta a subliniat că, în cazul hipermarketurilor, zona sezonieră are o pondere importantă în cifra de afaceri, ceea ce face ca retailul să fie direct influențat de evoluția vremii.

Discuția a continuat cu tema preferinței pentru produse românești versus produse internaționale, un subiect tot mai prezent în comportamentul de consum al românilor. Ionuț Ardelean a explicat că, deși interesul pentru produse locale este real, decizia finală de cumpărare rămâne influențată de factori precum aspectul, calitatea și prețul.

„Contează să fie brand românesc? Contează să fie produs în România? Ce vor clienții din perspectiva asta? Este foarte important să fie produs românesc, dar nu este suficient. Românii se uită la detalii. Acum câțiva ani aveam declarativ «vrem românesc, vrem românesc», dar nu s-a întâmplat la raft. Azi vedem tot mai mult «românesc» la raft, doar că nu este suficient. Adică, dacă ai la raft un măr românesc și un măr polonez, iar mărul polonez este mare, frumos, lucios, în timp ce mărul românesc e puțin mai «urât», românul va face un mic sacrificiu și nu va lua produsul românesc”, a declarat Ardelean.

Carnea de porc românească

El a subliniat că diferența dintre declarațiile consumatorilor și comportamentul de cumpărare rămâne vizibilă, chiar dacă interesul pentru produse locale este în creștere. Un exemplu important este categoria cărnii de porc, unde consumatorii manifestă o preferință mai puternică pentru produsul local, în contextul deficitului de producție internă.

„Există în continuare diferența între declarație și actul de cumpărare, dar în mod activ românii caută la raft produsul românesc. Vedem asta la carne. La carnea de porc este probabil cel mai bun exemplu. Atunci când avem carne de porc românească, pentru că suntem în deficit de producție pe carne de porc, oamenii cumpără produsul românesc, fără discuții”, a explicat CEO-ul.

Totuși, alegerea finală este influențată și de preț, mai ales în contextul importurilor.

„Se uită: dacă ai carne de porc românească și carne din Spania, adusă la un preț mai mic decât cea din România, contează mai mult prețul sau că este românească? Sau trebuie să fie de toate: și românească, și ieftină, și frumoasă, și să arate bine? Este o discuție destul de complicată.”

Fructe și legume retrase de la raft

Același tip de dilemă apare și în cazul fructelor și legumelor, unde retailerii trebuie să echilibreze prețul, gustul și proveniența. Ardelean a dat și exemplul unei decizii strategice luate de retailer în zona de fructe și legume, unde anumite produse au fost retrase de la raft.

„Putem să intrăm și la roșii pe același subiect. E important să ai roșia la raft la preț bun, deși s-ar putea să nu aibă un gust foarte bun, sau sacrifici prețul în favoarea unui produs calitativ, cu gust bun. Acum doi ani am decis să nu mai vindem la anumite categorii de produse. La roșii suntem singurii retaileri care nu vindem anumite roșii la raft dintr-o anumită origine”, a spus acesta.

Pe termen lung, spune el, astfel de decizii încep să se reflecte în calitatea produselor disponibile în magazine. În ceea ce privește piața de carne, comportamentul consumatorilor rămâne împărțit între preferința pentru produs local și criterii economice.

„Investiția făcută acum un an și jumătate se vede foarte bine la fructe și legume. Avem progrese foarte interesante, avem roșii cu gust la raft. Dacă merg la raft și nu găsesc carne românească, în mod evident refuză să cumpere. Dar suntem departe de situația în care oamenii cumpără exclusiv carne românească și refuză carnea din Spania”, a explicat reprezentantul Auchan.

Accesul la raft rămâne competitiv

În final, CEO-ul Auchan România a subliniat că piața funcționează doar prin diversitate și echilibru între origine, preț și calitate. În ceea ce privește evoluția producătorilor români, acesta a arătat că aceștia au crescut semnificativ în ultimii 20 de ani, ajungând să concureze direct cu jucători internaționali.

„Trebuie să le ai pe amândouă. Nu supraviețuiești altfel. În 20 de ani de când suntem pe piață, producătorul român și furnizorul român au crescut foarte mult. Cei care și-au dezvoltat afacerile au ajuns să aibă cote de piață importante și nu au nicio problemă să concureze cu oricine.”

Totuși, accesul la raft rămâne competitiv, într-un context în care achizitorii gestionează sute de contracte anual.

„Acum problema principală este că un achizitor, care negociază câteva sute de contracte pe an, are timp limitat și foarte puțină disponibilitate. Să ajungi să îți câștigi corect poziția la raft nu este un lucru ușor. Producătorul Artesana e un exemplu remarcabil în acest sens, dar sunt zeci ca ei, sute de furnizori în aceeași situație (n.r. cei menționați anterior).”