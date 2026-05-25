Administratorul depozitului de deșeuri de la Vidra, investigat de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat luni că declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al ECO SUD SA, în calitate de administrator al Depozitului Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile din comuna Vidra.

Autoritatea de concurență susține că are indicii că firma ar fi impus operatorilor care prestează servicii de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale colectate în amestec anumite clauze abuzive, începând din 2024.

Investigația a fost declanșată în urma analizei unei plângeri.

În cadrul investigației, s-au efectuat inspecții inopinate la sediul din București și la punctul de lucru din județul Ilfov al companiei.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate.

„Legea concurenței interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de una sau mai multe companii pe piața românească, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care pot afecta activitatea economică sau prejudicia consumatorii”, transmite Consiliul Concurenței.