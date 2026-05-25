Cea mai mare fabrică de înghețată din România: „Prognoza meteo e mai importantă decât cea financiară”

Întrebată ce șanse are România să își reducă deficitul comercial și în ce măsură contribuie compania la acest proces, Irina Urechean a arătat că fabrica de la Suceava are un rol important în exporturi, dar și în susținerea producției locale.

„Aproape jumătate din ceea ce producem în fabrica de la Suceava exportăm în Uniunea Europeană și în Marea Britanie. Și mă bucur că reușim să facem acest lucru, pentru că asta vorbește despre calitatea producției din România. Vorbește despre calitatea oamenilor care lucrează aici și acest lucru a constituit și premisa pentru a reuși să atragem investiții în fabrica de la Suceava și în liniile de producție”, a declarat Urechean.

În ceea ce privește rolul fabricii în cadrul grupului, aceasta a precizat că unitatea de producție a devenit deja un hub regional de înghețată, cu potențial de creștere în continuare, atât pentru piața locală, cât și pentru export.

„Cred că fabrica de la Suceava este deja un hub regional de înghețată. Ținta este să acoperim nevoile pe care le avem în business. Piața din România, când vine vorba de înghețată, are încă un potențial foarte mare de creștere. Chiar dacă în ultimii 15 ani consumul aproape s-a dublat, este încă la aproximativ o treime față de țări precum cele nordice sau Italia.”

Investiții de aproximativ 4 milioane de euro într-o linie nouă la Suceava

Ea a subliniat că strategia companiei vizează atât consolidarea producției pentru piața internă, cât și reducerea importurilor, într-o piață considerată în continuare atractivă.

Întrebată despre capacitatea de producție și posibile extinderi, reprezentanta companiei a arătat că investițiile recente au crescut semnificativ capacitatea fabricii din Suceava.

„Cu ultimele investiții de aproximativ 4 milioane de euro într-o linie nouă la Suceava, avem o capacitate mai mare de producție. În ultimii ani am dublat capacitatea de producție, deci putem să creștem volumele în fabrică.”

Vremea, cea mai mare provocare pentru industria de înghețată

O provocare importantă pentru industrie rămâne însă sezonalitatea consumului, puternic influențată de vreme. Aceasta a mai explicat că înghețata este percepută în continuare mai mult ca un produs sezonier, ceea ce face dificilă echilibrarea vânzărilor pe parcursul anului.

„Cea mai mare provocare, inclusiv din ultimele două luni, este vremea. Pentru noi, prognoza meteo este uneori mai importantă decât cea financiară, pentru că în România înghețata se consumă în principal atunci când este cald. Înghețata este percepută mai degrabă ca un produs răcoritor decât ca un desert. Din acest motiv, principala provocare rămâne desezonalizarea categoriei și un consum mai echilibrat între sezon și extrasezon”, a afirmat reprezentanta Magnum.

În ceea ce privește comportamentul de consum, Urechean a arătat că există totuși o schimbare față de anii trecuți, chiar dacă România rămâne în urma piețelor din vestul Europei. Aproximativ 100 de zile din an rămân esențiale pentru business, iar variațiile de vreme pot influența semnificativ rezultatele companiei.

„Există o schimbare față de acum 15 ani. Lunile din extrasezon au devenit mai importante, dar suntem încă departe de obiceiurile de consum din vestul Europei.”