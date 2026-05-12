Japonezii lansează drona de război fabricată din carton. Este pliabilă și poate fi montată în cinci minute

Japonia a început să producă drone de luptă din carton, potrivit Futurism. Ministrul apărării din Japonia, Shinjirō Koizumi, a anunțat recent că proiectul privind drone de luptă ușor de înlocuit, fabricate aproape în întregime din carton ondulat.

Dezvoltată de producătorul japonez de arme AirKamuy, drona AirKamuy 150 este o navă cu aripi fixe construită din același material precum cutiile Amazon.

Dronele au fost deja testate de armata japoneză. Tom’s Hardware anunță că o dronă costă între 2.000 și 2.500 de dolari. În prezent, cea mai ieftină dronă de pe piață, Shahed folosită de Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran, costă între 20.000 și 50.000 de dolari bucata.

Fiecare dronă japoneză este pliabilă și poate fi complet asamblată în aproximativ cinci minute. În ciuda unui sistem de propulsie cu componente de carton, drona are un timp de zbor de 80 de minute și o viteză maximă de aproximativ 100 km/h. Dronele pot fi fabricate în orice fabrică unde există un utilaj de tăiat carton. De aceea, procesul de fabricație este rapid și ieftin.