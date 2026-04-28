Grupul israelian IMCO vrea să deschisă o a doua unitate de producție în România în 2027

Anunțul a fost făcut de Yoav Ben Shem, marți, în cadrul unei discuții într-un cadru restrâns cu presa de specialitate, la care a participat și reporterul Mediafax.

Înființată în 1974 în Israel, IMCO a intrat pe piața americană acum 30 de ani, din 2023 are prezență în Europa, iar în România, din 2025, prin subsidiara IMROD.

Alegerea României pentru amplasarea unei unități de producție a venit natural, prin prisma apropierii culturale dintre cele două state, dar și datorită prezenței unei forțe de muncă profesioniste, inclusiv din rândul angajaților industriei automotive, afectată de disponibilizări, a admis Yoav Ben Shem.

Fabrica deschisă la Crevedia a intrat deja în producție, furnizând deocamdată echipamente și soluții tehnologice pentru export.

„Este mai mult decât o dorință, este strategia noastră să fim parte din programul SAFE, nu ca prim contractant, ci ca furnizor de tehnologie pentru clienții noștri”, a declarat oficialul IMCO.

Acesta a detaliat că se află în prezent în faza de certificare, ofertare și negociere atât cu marii integratori internaționali din apărare, cu subsidiare deschise în România, cât și cu companii tradiționale locale din acest domeniu.

Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-ministrului, a anunțat vineri că România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE.

Marți, comisiile de Apărare reunite au aprobat programul SAFE .

Se caută electroniști și ingineri

În prezent, în fabrica din Crevedia lucrează 30 de persoane – din totalul de 650 la nivel internațional, iar estimările sunt ca numărul lor să crească la 100 până la finalul anului.

Pentru cea de-a doua facilitate, compania a cumpărat terenul, alăturat actualei fabrici, iar construcția este estimată să dureze aproximativ un an, deci să intre în producție în 2027.

Israelienii de la IMCO vor să angajeze aici aproximativ 300 de angajați, și caută pe piață electroniști și ingineri.

Din informațiile Mediafax, nivelul investiției companiei israeliene în România ar depăși 10 de milioane de euro.

„Furnizor local” în proiecte de apărare pe întreg continentul

Grupul israelian IMCO, un furnizor important de sisteme avansate pentru sectoarele de apărare și industrie, a anunțat în septembrie 2025 înființarea unei noi filiale în România, aceasta fiind menită să extindă capacitatea de producție a grupului, atât pentru a îndeplini portofoliul de comenzi viitoare, cât și pentru a dezvolta noi piețe.

Potrivit comunicatului de la acea vreme, mișcarea reprezintă o altă etapă semnificativă în implementarea planului strategic multianual al Grupului, care se concentrează pe penetrarea pieței europene de apărare și stimularea creșterii prin creșterea capacității de producție, în contextul creșterii bugetelor de apărare pe întreg continentul.

„Înființarea filialei în România are ca scop extinderea capacității de producție a grupului, atât pentru a îndeplini portofoliul de comenzi viitoare, cât și pentru a dezvolta noi piețe.

IMCO anticipa că noua companie va contribui la capacitățile operaționale ale grupului în al patrulea trimestru al anului 2025, creând infrastructura necesară pentru a susține creșterea viitoare în România și pe piața europeană în sens larg.

„Înființarea unei entități comerciale într-un stat membru al Uniunii Europene va deschide un spectru larg de noi oportunități de afaceri, completând creșterea de pe piețele israeliene și americane. Acest lucru se va realiza prin vânzări directe către clienți noi, precum și prin valorificarea facilității pentru a îndeplini portofoliul tot mai mare de comenzi al grupului”, anunța compania în septembrie.

Potrivit oficialilor, locația europeană a filialei permite IMCO să opereze ca „furnizor local” în proiecte de apărare pe întreg continentul și servește drept catalizator pentru consolidarea colaborărilor cu producători și integratori de platforme de top din întreaga Europă.