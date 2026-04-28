Programul SAFE de modernizare a armatei a primit undă verde în Parlament. Miruță: De astăzi se știe că obligația de a construi cele patru nave este să se întâmple prin salvarea șantierului Mangalia

Comisiile de Apărare din cele două camere ale parlamentului au dat aviz favorabil programului SAFE. Programul vine în sprijinul companiilor românești care vor putea primi comenzi din partea armatei.

„După muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acestui program chiar în haosul ăsta politic. Era un risc major. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan, că a făcut apel la un astfel de armistițiu. Astăzi avem o protecție în jurul acestui instrument SAFE”, a declarat ministrul Apărării.

Marele beneficiu al implementării programului este localizarea producției de armament în fabrici din România.

„Noi punem o limită minimă obligatorie de localizare pentru aceste proiecte. Disponibilitatea de elasticitate în sus este condiționată de capacitatea firmelor din România de a se racorda mai repede la necesarul de construire a acestor programe. Este o diferență majoră când astăzi nu avem obligație de localizare care să fie compensată prin donații. Ministerul Apărării, până de curând, pentru foarte multe proiecte presupunea, îndeplinirea obligației de localizare primind prin donație niște produse construite într-o altă țară”, a declarat Radu Miruță.

Asta ar putea însemna salvarea Șantierului Naval Mangalia, aflat în prezent în procedură de faliment.

„Localizarea astăzi înseamnă construire de fabrici în România. Le-am promis oamenilor de la șantierul Naval Mangalia 2 Mai că vom salva șantierul. Astăzi mă uit în fața lor.

Traseul care ar putea presupune obstacole este unul mult mai clar. Obstacolul major a fost astăzi în Parlament. De astăzi, în Parlament se știe că obligația de a construi cele patru nave este să se întâmple prin salvarea șantierului Mangalia 2 Mai. Nu mai sunt alte piedici politice prin care lucrul ăsta să nu se poată realiza. Ar trebui să fie o rea-voință fantastică din partea… nu știu cui”, a mai spus Miruță.

Ministrul Apărării a vorbit și despre proiectul fabricării unui pachet de arme performante, sub licență, în România.

„Aceasta armă este în discuții pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme Cugir, iar muniția asociată a acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice solicitării. Este un pahet mai mare, armă de asalt, pistol, diverse calibre, sunt chestiuni specifice pentru care instituțiile din Serviciul National de Publică și Apărări Nu am licență în România care să îndeplinească criteriile solicitate de Ministerul Apărării astăzi”, a declarat Radu Miruță

Armamentul va fi folosit de Armata Română, Ministerul Afacerilor Interne SPP și SRI.