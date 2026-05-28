Drone pentru Armată. Miruță anunță semnarea unui contract prin SAFE

Drone pentru Armată prin SAFE. Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat joi semnarea unui contract finanțat prin SAFE de peste 30 de milioane de euro.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
28 mai 2026, 10:58, Economic
Ministerul Apărării Naționale a semnat joi un contract cu Quantum Systems pentru furnizarea produsului „Sistem Mini UAS clasa I”.

Radu Miruță, ministrul Apărării, spune că noul contract a fost semnat în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE.

Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA.

Conform acestuia, vor fi 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.

Toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere.

„Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România. În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, în cazul acestui proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”, a transmis Radu Miruță.

Comisia Europeană a finalizat în urmă cu o săptămână procedura de semnare a Acordului de împrumut Security Action for Europe – SAFE – cu România.

 

