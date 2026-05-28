Prima pagină » Economic » A fost semnat primul contract pe Autostrada Unirii cu finanțare SAFE

A fost semnat primul contract pe Autostrada Unirii cu finanțare SAFE

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a anunțat că joi a fost semnat primul contract pe Autostrada Unirii cu finanțare prin programul SAFE.
A fost semnat primul contract pe Autostrada Unirii cu finanțare SAFE
Imagine cu scop ilustrativ
Cosmin Pirv
28 mai 2026, 11:28, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este vorba de contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii al sectorului moldovean al A8.

„Este primul contract al acestei autostrăzi finanțat prin Programul european SAFE și un pas major pentru conectarea Iașului la rețeaua europeană de transport”, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.

Tronsonul va avea o lungime de 27 de kilometri și va contribui direct la reducerea ambuteiajelor și a accidentelor de pe DN28, una dintre cele mai aglomerate și periculoase rute din Moldova.

Contractul a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, valoarea investiției fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA).

Durata totală a contractului este de 46 de luni.

„Un element foarte important este realizarea prioritară, în termen de maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri care va asigura conexiunea rapidă dintre A8, DN2 și A7 Bacău – Pașcani”, adauhă secretarul de stat.

Proiectul va cuprinde 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tunele, cu o lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere: Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Povestea din spatele unei fotografii ANTOLOGICE » Recunoști copilul de mingi care a ajuns o legendă
GSP.ro
Incidente grave la metrou, ținute la secret. Cum au rămas călătorii în beznă în stația Eroii Revoluției. Probleme sunt și la Preciziei, când explodează transformatoarele de la CET
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Pensionarii români vor beneficia de noi perioade adăugate la vechime, începând din 1 septembrie 2026
Libertatea
Ce semnifică, de fapt, când spargi o oglindă. Numerologul Mihai Voropchievici a elucidat misterul
CSID
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre Afumați și Cernica va fi deschisă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia