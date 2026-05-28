A fost semnat primul contract pe Autostrada Unirii cu finanțare SAFE

Este vorba de contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii al sectorului moldovean al A8.

„Este primul contract al acestei autostrăzi finanțat prin Programul european SAFE și un pas major pentru conectarea Iașului la rețeaua europeană de transport”, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.

Tronsonul va avea o lungime de 27 de kilometri și va contribui direct la reducerea ambuteiajelor și a accidentelor de pe DN28, una dintre cele mai aglomerate și periculoase rute din Moldova.

Contractul a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, valoarea investiției fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA).

Durata totală a contractului este de 46 de luni.

„Un element foarte important este realizarea prioritară, în termen de maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri care va asigura conexiunea rapidă dintre A8, DN2 și A7 Bacău – Pașcani”, adauhă secretarul de stat.

Proiectul va cuprinde 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tunele, cu o lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere: Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.