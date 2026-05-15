Portarul Manuel Neuer și-a prelungit contractul cu Bayern München

Portarul german Manuel Neuer și-a prelungit contractul cu Bayern München, a anunțat vineri clubul bavarez.
Sursa foto: Marc Marasescu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 18:46, Sport
Noul contract al portarului german este valabil pentru încă un sezon, astfel că Neuer va rămâne la Bayern până în iunie 2027, când va avea 41 de ani.

„M-am gândit bine înainte să iau această decizie și acum sunt foarte fericit. Aici totul este perfect: cu această echipă putem învinge pe oricine”, a declarat Manuel Neuer.

Președintele clubului, Herbert Hainer, a afirmat că Neuer ocupă „un loc special” în istoria portarilor lui Bayern, în timp ce directorul executiv Jan-Christian Dreesen l-a descris drept „unul dintre cele mai bune transferuri din istoria clubului”.

Neuer joacă la Bayern din 2011, după transferul de la Schalke 04. Cu formația din München a câștigat de 13 ori Bundesliga și de două ori Liga Campionilor, în 2013 și 2020.

Portarul german a adunat până acum 597 de apariții pentru Bayern și a câștigat Cupa Mondială cu Germania în 2014.

Presa germană scrie că acesta ar putea fi ultimul său contract la clubul bavarez.

Clubul bavarez a anunțat vineri și prelungirea contractului lui Sven Ulreich până în iunie 2027.

