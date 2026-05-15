Portarul Manuel Neuer și-a prelungit contractul cu Bayern München

Noul contract al portarului german este valabil pentru încă un sezon, astfel că Neuer va rămâne la Bayern până în iunie 2027, când va avea 41 de ani.

„M-am gândit bine înainte să iau această decizie și acum sunt foarte fericit. Aici totul este perfect: cu această echipă putem învinge pe oricine”, a declarat Manuel Neuer.

Președintele clubului, Herbert Hainer, a afirmat că Neuer ocupă „un loc special” în istoria portarilor lui Bayern, în timp ce directorul executiv Jan-Christian Dreesen l-a descris drept „unul dintre cele mai bune transferuri din istoria clubului”.

Neuer joacă la Bayern din 2011, după transferul de la Schalke 04. Cu formația din München a câștigat de 13 ori Bundesliga și de două ori Liga Campionilor, în 2013 și 2020.

Portarul german a adunat până acum 597 de apariții pentru Bayern și a câștigat Cupa Mondială cu Germania în 2014.

Presa germană scrie că acesta ar putea fi ultimul său contract la clubul bavarez.

Clubul bavarez a anunțat vineri și prelungirea contractului lui Sven Ulreich până în iunie 2027.