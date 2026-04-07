Kompany, antrenorul echipei Bayern, despre Neuer, desemnat jucătorul meciului în victoria cu Real Madrid: Impresionant

„Este o chestiune pentru club și pentru Manu dacă vrea să continue la această vârstă. Dar ceea ce am văzut în această seară este cel mai important. A fost în formă foarte bună și am avut nevoie de el – nu doar pentru experiența sa, ci și pentru calitatea lui. A reacționat în momente foarte dificile”, a spus Vincent Kompany, la conferința de după partida câștigată de Bayern.

Tehnicianul a subliniat și impactul portarului de 40 de ani în meciuri de acest nivel.

„Pentru a performa astfel la această vârstă este extrem de dificil. Dar, el o face de mult timp și asta îl face special. Am avut nevoie de intervențiile lui și le-a oferit exact când era nevoie”, a mai spus el.

Atacantul Harry Kane a lăudat rezultatul, dar a avertizat că avantajul este fragil.

„Suntem într-o poziție bună, dar este doar un gol diferență și se poate schimba foarte repede. Trebuie să rămânem concentrați. Am jucat bine, am creat șanse și, probabil, puteam marca mai mult dacă eram mai preciși la finalizare”, a declarat Kane, care era incert pentru acest joc după accidentarea de la echipa națională.

În schimb, din tabăra echipei Real Madrid, fundașul Antonio Rüdiger a fost critic la adresa echipei sale.

„Le-am oferit ambele goluri. La acest nivel nu poți face astfel de greșeli. Trebuie să fim mai buni. Neuer a fost cel mai bun jucător al lor – asta spune multe despre cât de mult am atacat. Avem mereu speranță pentru retur. Putem întoarce situația”, a spus el.

La rândul său, antrenorul Álvaro Arbeloa a analizat jocul și a cerut mai multă atenție de la jucătorii săi.

„Am vorbit despre faptul că nu trebuie să pierdem mingea în zone periculoase, pentru că este extrem de riscant la acest nivel. Trebuie să fim mai organizați și să controlăm mai bine jocul. Credem că putem câștiga în Germania. Este important să învățăm din greșeli”, a spus antrenorul echipei madrilene.

Manșa retur este programată miercuri, 15 aprilie, de la ora 22:00, pe Allianz Arena, în Munchen.