Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, înainte de semifinala cu Bayern din Champions League: Nicio echipă nu este mai bună ca a noastră

„În ceea ce privește constanța rezultatelor, Bayern este puțin peste noi. Dar ca echipă, nimeni nu este mai bun decât echipa noastră”, a afirmat tehnicianul Luis Enrique, în conferința de presă.

Acesta a respins ideea că meciul va fi decis exclusiv de forța ofensivă a celor două formații, considerate echipele cu cel mai bun atac din competiție.

„Dacă există echipe care atacă foarte bine, atunci trebuie să știi și cum să te aperi. Asta va fi cheia. Este un meci atractiv pentru suporteri, între două echipe care au un sezon foarte bun”, a spus antrenorul parizienilor.

Referitor la starea lotului, Luis Enrique a anunțat că toți mijlocașii sunt disponibili pentru prima manșă și a glumit spunând că alegerea titularilor „va fi o loterie”. El a subliniat însă că întregul lot va avea un rol important în dubla confruntare. „Vom avea nevoie de toți jucătorii. Cred că suntem pregătiți”, a adăugat acesta.

Antrenorul lui PSG a vorbit și despre duelurile de pe benzi, unde fundașii laterali Nuno Mendes și Achraf Hakimi vor avea de înfruntat extremele ofensive ale lui Bayern.

„Vor trebui să se apere foarte bine, pentru că Bayern este puternică. Dar trebuie să atacăm mai mult decât să ne apărăm”, a explicat Luis Enrique.

Totodată, tehnicianul spaniol l-a elogiat pe omologul său Vincent Kompany.

„Este un antrenor de nivel foarte înalt. Echipa lui este una dintre cele care îmi place cel mai mult să o urmăresc. Îmi plac antrenorii ofensivi, iar el este fără îndoială unul dintre ei”, a declarat acesta.

La rândul său, extrema georgiană Khvicha Kvaratskhelia a descris dubla manșă cu Bayern drept o confruntare comparabilă cu o finală.

„Cred că acum se întâlnesc cele mai bune două echipe”, a spus jucătorul campioanei Franței.

Kvaratskhelia a precizat că PSG a depășit problemele fizice din prima parte a sezonului și traversează un moment excelent.

„Am avut multe meciuri sezonul trecut și eram obosiți la începutul acestui sezon. Dar acum am arătat că suntem într-o formă foarte bună, mai bună decât la start. Știm că trebuie să dăm 100%, pentru că acestea sunt cele mai importante meciuri”, a afirmat georgianul.

Fostul jucător al lui SSC Napoli a lăudat atmosfera din vestiarul parizian și relațiile dintre jucători.

„Relația noastră este incredibilă, nu doar între atacanți, ci în întreaga echipă. Nu văd niciun jucător trist la antrenament. Zâmbim, iar acesta este principalul motiv al formei noastre”, a declarat Kvaratskhelia.

Fotbalistul georgian a vorbit și despre duelul cu portarul Manuel Neuer.

„Este unul dintre cei mai buni din lume, o legendă. Nu știi niciodată cum să marchezi împotriva lui, dar trebuie să găsim soluții în timpul jocului”, a spus acesta.

Partida tur dintre PSG și Bayern Munchen este programată marți, de la ora 22:00.