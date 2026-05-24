Harry Kane, despre performanța din Cupa Germaniei cu Bayern: Exact din astfel de momente sunt făcute visurile

Harry Kane a intrat în istoria Cupei Germaniei după hat-trick-ul reușit în finala câștigată sâmbătă noapte de Bayern Munchen cu 3-0 împotriva echipei VfB Stuttgart și a descris succesul drept o seară „de neuitat”.
sursă foto: Michael Kappeler/dpa
Petre Apostol
24 mai 2026, 14:07, Sport
„Să câștig trofeul și să înscriu un hat-trick. Exact din astfel de momente sunt făcute visurile. Ca atacant, vrei să ajuți echipa prin goluri, iar să înscrii de trei ori într-o asemenea ocazie sunt amintiri pe care nu le voi uita niciodată”, a spus Harry Kane, într-un mesaj transmis duminică pe rețelele de socializare.

Atacantul englez a devenit doar al patrulea jucător care reușește un hat-trick într-o finală a Cupei Germaniei, după Uwe Seeler (1963), Roland Wohlfarth (1986) și Robert Lewandowski (2012).

Cele trei goluri marcate în partea secundă au adus bavarezilor trofeul, după ce obținuseră deja titlul, și au completat un sezon excelent pentru Kane.

Kane a marcat în minutele 55, 80 și 90+2, ultimul gol venind din penalty. Totodată, englezul a reușit primul „hat-trick perfect” dintr-o finală, marcând cu stângul, cu dreptul și cu capul.

„Ce noapte specială pentru toți cei implicați, pentru fiecare jucător, pentru staff și pentru toți fanii lui Bayern. În primul rând, credit ambelor galerii. Atmosfera din stadion a fost incredibilă și am iubit fiecare moment”, a transmis Kane.

Atacantul de 32 de ani a subliniat că sezonul a fost lung, dar cu satisfacții.

„Am sărbătorit cu toată lumea după un sezon lung și dificil. Este pe deplin meritat”, a adăugat atacantul, mulțumind suporterilor pentru mesajele primite.

„Vreau doar să le mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru susținere. Apreciez enorm, ca întotdeauna. Acum e timpul să mă recuperez o săptămână, să mă deconectez puțin, iar apoi o luăm de la capăt pentru Cupa Mondială”, a încheiat Kane.

Atacantul englez are 61 de goluri și șapte pase decisive în 51 de meciuri pentru Bayern în acest sezon și va conduce ofensiva Angliei la Cupa Mondială din 2026.

