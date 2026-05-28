Balonul de Aur părăsește Parisul. Unde va avea loc gala din 2026

Gala este programată pe 26 octombrie și marchează aniversarea de 70 de ani a trofeului creat de revista France Football în 1956.

Premiul este acordat anual de publicația franceză, deținută de L’Équipe Group. Din 2024, ceremonia este organizată împreună cu UEFA.

Organizatorii spun că alegerea Londrei are o semnificație simbolică. Primul câștigător din istoria Balonului de Aur a fost fotbalistul englez Stanley Matthews, premiat în urmă cu 70 de ani.

Prin mutarea ceremoniei în capitala Marii Britanii, organizatorii spun că Balonul de Aur își continuă extinderea internațională și își consolidează statutul de brand global în lumea sportului.

Cine poate câștiga Balonul de Aur 2026

Odată cu apropierea finalului sezonului european și înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026, atenția se îndreaptă deja către viitorii câștigători ai trofeului.

La ediția precedentă, premiile au fost câștigate de Aitana Bonmatí și Ousmane Dembélé.

Organizatorii au precizat că lista oficială a nominalizaților va fi anunțată ulterior.

Potrivit presei sportive internaționale, printre favoriții pentru ediția din 2026 se află Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen. Căpitanul naționalei Angliei este apreciat pentru numărul mare de goluri marcate în acest sezon.

În cursa pentru trofeu sunt menționați și Declan Rice, Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé și Lamine Yamal.

Messi și Ronaldo domină istoria trofeului

Lionel Messi este jucătorul cu cele mai multe Baloane de Aur câștigate. Argentinianul are opt trofee, ultimul obținut în 2023 după triumful Argentinei la Campionatul Mondial FIFA 2022.

Pe locul al doilea se află Cristiano Ronaldo, cu cinci trofee.

Michel Platini, Johan Cruyff și Marco van Basten au câștigat câte trei Baloane de Aur.

Ultimul fotbalist englez care a obținut trofeul a fost Michael Owen, în anul 2001.

Ediția din 2026 va avea loc cu doar câteva luni după Campionatul Mondial organizat în America de Nord, competiție care ar putea influența decisiv lupta pentru cel mai important premiu individual din fotbal.