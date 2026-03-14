Cel mai mare Festival Pescăresc din Capitală aduce sute de kilograme de pește: Unde va avea loc anul acesta „Festivalul de Buna Vestire”

În cadrul festivalului, peștele va fi pregătit în diverse moduri: la grătar, în ceaun, afumat, prăjit sau marinat. Printre preparatele oferite se numără saramura de crap, storceagul pescăresc, ciorba lipovenească, păstrăv, crap la proțap, precum și chifteluțe, crochete și plăcinte pescărești.

Sute de kilograme de pește vor ajunge pe grătare și în ceaune, varietatea folosită va include scrumbie, hering, macrou, doradă, biban, somn, caras, novac, nisetru, biban roșu și somon, alături de scoici și fructe de mare, toate pregătite pe loc de bucătari care respectă atât rețetele tradiționale, cât și reinterpretările moderne.

Festivalul aduce și o zonă extinsă de food trucks, produse tradiționale sau de post și standuri cu produse alternative: chuross, deserturi, plăcinte, băuturi, kurtos kalacs, langoși, dulciuri si prăjituri de casă.

Vizitatorii vor putea mânca pe loc, vor vedea cum se gătește peștele în aer liber și vor descoperi rețete care transformă ingredientele simple în preparate memorabile.

Ediția din 2026 aduce un spațiu mai generos, mai multe grătare și ceaune, și o varietate mai mare de preparate, cu accent pe calitatea ingredientelor și respectarea tradițiilor culinare.