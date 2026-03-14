Cel mai mare Festival Pescăresc din Capitală aduce sute de kilograme de pește: Unde va avea loc anul acesta „Festivalul de Buna Vestire”

Festivalul Pescăresc de Buna Vestire ajunge în 2026 la ediția a XIV-a și va avea loc între 20 și 25 martie în Piața Alba Iulia din București. Evenimentul este dedicat preparatelor din pește gătite în aer liber și se desfășoară pe un spațiu mai mare decât în anii anteriori, pentru a putea acomoda numărul tot mai mare de vizitatori.
Mădălina Dinu
14 mart. 2026, 12:53, Social

În cadrul festivalului, peștele va fi pregătit în diverse moduri: la grătar, în ceaun, afumat, prăjit sau marinat. Printre preparatele oferite se numără saramura de crap, storceagul pescăresc, ciorba lipovenească, păstrăv, crap la proțap, precum și chifteluțe, crochete și plăcinte pescărești.

Sute de kilograme de pește vor ajunge pe grătare și în ceaune, varietatea folosită va include scrumbie, hering, macrou, doradă, biban, somn, caras, novac, nisetru, biban roșu și somon, alături de scoici și fructe de mare, toate pregătite pe loc de bucătari care respectă atât rețetele tradiționale, cât și reinterpretările moderne.

Festivalul aduce și o zonă extinsă de food trucks, produse tradiționale sau de post și standuri cu produse alternative: chuross, deserturi, plăcinte, băuturi, kurtos kalacs, langoși, dulciuri si prăjituri de casă.

Vizitatorii vor putea mânca pe loc, vor vedea cum se gătește peștele în aer liber și vor descoperi rețete care transformă ingredientele simple în preparate memorabile.

Festivalul a crescut în fiecare an, iar ediția din 2026 promite mai mult spațiu, mai multe preparate și o atmosferă de festival autentic între 20 și 25 martie,

Evenimentul se desfășoară anual și a câștigat popularitate în rândul bucureștenilor, care revin pentru preparatele de pește și atmosfera de festival.

Ediția din 2026 aduce un spațiu mai generos, mai multe grătare și ceaune, și o varietate mai mare de preparate, cu accent pe calitatea ingredientelor și respectarea tradițiilor culinare.

