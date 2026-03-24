Dezlegare la pește / Două rețete de saramură de pe Athos și o ciorbă de pește lipovenească, pentru Buna Vestire

„Dezlegare” este un termen folosit cu sensul său arhaic de „ai voie să”.

În lumea laică și în mânăstiri, cuvântul de ordine în privința mâncării e „simplitate”.

E dezlegare, dar, înainte de orice, e cumpătare.

Iată două rețete simple, cu pește, de pe Athos, și una lipovenească, cu ingrediente la îndemâna oricui.

Saramură de pește „ca la Schitul Lacu”

Ingrediente:

1 pește (păstrăv sau biban sau orice altceva)

apă

sare

2–3 căței de usturoi

puțin ulei de măsline

verdeață (pătrunjel sau oregano, dacă există)

Preparare:

Peștele se curăță și se sărează ușor. Se face pe grătar sau pe plită simplă de acasă, uneori doar stropit cu puțin ulei.

Pentru saramură, se fierbe apă cu sare, se adaugă usturoiul zdrobit, se oprește focul.

Asta e tot.

Peștele se pune într-un vas simplu, se toarnă saramura fierbinte peste el, se adaugă o idee de ulei de măsline și gata!

Un alt fel de saramură „ca la Prodromu”

Ingrediente:

1 pește întreg (doradă, biban sau păstrăv)

500–700 ml apă

3–4 căței de usturoi

1 roșie ( nu e musai!)

1 ardei (nici ăsta nu e musai!)

ulei de măsline

sare

pătrunjel sau oregano

puțină zeamă de lămâie

Mod de preparare:

Peștele se face simplu: pe grătar sau în cuptor, doar cu sare și puțin ulei

Saramura: fierbi apă cu sare, adaugi usturoiul zdrobit, opțional: puțină roșie și ardei (nu mult!), iar la sfârșit, o țâră de ulei de măsline

Finalul apoteotic: pui peștele într-un vas, torni saramura fierbinte peste el și adaugi verdeață și puțină lămâie.

Ciorbă de pește lipovenească

Ingrediente:

500 g pește (caras, crap, șalău etc.)

1 ceapă

1 morcov

1 ardei

2 roșii sau suc de roșii

borș sau zeamă de lămâie

leuștean

sare, piper

Mod de preparare: