ANM: Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni. Maxime de până la 34 de grade

Banat

Până la începutul celei de a doua săptămâni, vremea va fi în general în încălzire; media maximelor termice va urca de la 23 la 34 de grade, iar a minimelor de la 11 la 18 grade. În zilele care vor urma valorile termice vor avea oscilații, între 30 și 33 de grade în cazul mediei maximelor și între 14 și 17 grade în cazul mediei minimelor.

În prima săptămână vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ și pe suprafețe mici, dar în cea de a doua va fi posibil ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai intense.

Crișana

Vremea va fi în încălzire până în data de 22 iunie, de la 22 la 34 de grade media maximelor termice și de la 11 la 18 grade cea a minimelor. Ulterior, valorile termice vor avea variații, iar media lor se va situa între 28 și 32 de grade în cazul maximelor și între 13 și 17 grade în cazul minimelor.

Probabilitatea mai mare pentru averse va fi în data de 18 iunie și după data de 22 iunie.

Transilvania

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 22 de grade în prima zi, până la 31…32 de grade în 21 și 22 iunie, apoi va scădea și se va situa în general între 11 și 14 grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 9 grade în primele două nopți, va ajunge la 14…15 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 11 și 14 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după data de 23 iunie.

Maramureș

Până la începutul celei de a doua săptămâni, vremea va fi în general în încălzire; media maximelor termice va urca de la 22 la 33 de grade, iar a minimelor de la 10 la 17 grade. În zilele care vor urma valorile termice vor avea oscilații, între 27 și 31 de grade în cazul mediei maximelor și între 11 și 15 grade în cazul mediei minimelor.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după data de 23 iunie.

Moldova

Vremea se va încălzi treptat, până în jurul zilei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade în cazul mediei maximelor de temperatură și de la 11 la 17 grade în cazul mediei minimelor de temperatură. În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 și 29 de grade, iar a minimelor între 13 și 16 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după data de 23 iunie.

Dobrogea

Media maximelor termice va fi cuprinsă în general între 26 și 30 de grade, iar a minimelor între 15 și 19 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul 15…19 iunie și după data de 23 iunie.

Muntenia

Regimul termic va fi în general în creștere până în jurul datei de 22 iunie; media temperaturilor maxime va porni de la 27 de grade și va ajunge la 33 de grade, iar a minimelor de la 13 grade și va ajunge la 18 grade. În zilele rămase de prognoză, media maximelor, va avea oscilații între 28 și 32 de grade, iar a minimelor între 15 și 18 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul 15…19 iunie și începând cu data de 23 iunie.

Oltenia

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 27 de grade în prima zi, până la 34 de grade în 22 iunie, apoi va scădea și se va situa în general între 29 și 33 de grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 12 grade în primele două nopți, va ajunge la 18 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 15 și 18 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, în cea de a doua săptămână.

La munte

Vremea va intra într-un proces de încălzire până în data de 22 iunie când media maximelor termice va atinge 22 de grade, iar a minimelor se va situa în jurul valorii de 18 grade. După această dată, valorile termice vor fi în ușoară scădere.

Vor fi averse în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai importante cantitativ în perioada 17…19 iunie și în cea de a doua săptămână de prognoză.