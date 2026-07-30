Mesaj nou RO-Alert în Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. MApN: Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență

RO-Alert emis în Tulcea. Mesajul a vizat localitățile de la granița cu Ucraina

De regulă, atunci când este emis un mesaj RO-Alert de acest tip, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) selectează un perimetru aflat de-a lungul graniței cu Ucraina, în funcție de evoluția situației.

De această dată, avertizarea a vizat mai multe localități din județul Tulcea: Grindu, Jijila, Luncavița, Văcăreni, Isaccea, Niculițel, Valea Teilor, Frecăței, Somova, municipiul Tulcea, Ceatalchioi, Pardina, Maliuc, Nufăru, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Sulina, Crișan și Sfântu Gheorghe.

MApN, după mesajul RO-Alert din Tulcea: Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență

La scurt timp după emiterea mesajului RO-Alert, și Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Potrivit MApN, „Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.”

Ca măsură de precauție, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16.

„Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației”, a transmis ministerul.

Totodată, autoritățile au precizat că „Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.”

Ministerul Apărării a anunțat că monitorizează în continuare situația și că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Cetățenii din nordul județului Tulcea au primit și joi dimineață un mesaj RO-Alert, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o altă țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, a transmis ministerul.

Potrivit MApN, ținta aeriană a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare radar. Autoritățile au spus că drona a evoluat în apropierea frontierei cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 09:37.

Știrea inițială

Autoritățile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea, de avertizare extremă, prin care populația este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și este îndemnată să se adăpostească.

Mesajul a fost transmis locuitorilor din zonele vizate pentru a-i avertiza asupra riscului.

„Alertă Extremă. Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min.”, se arată în mesajul RO-Alert.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise prin sistemul de avertizare și să evite deplasările în aer liber pe durata alertei.

Alerta este valabilă pentru o perioadă estimată de 90 de minute, iar autoritățile monitorizează în continuare evoluția situației. Până în acest moment, ISU Tulcea nu a anunțat producerea unor incidente sau pagube asociate avertizării.

Pentru moment, Ministerul Apărării nu a transmis detalii despre alertă. La finalul săptămânii trecute, trei drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte de avioanele F-16.