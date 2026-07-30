„Am știut că mergem să ne apărăm țara”. Dezvăluirile făcute de pilotul care a doborât primele două drone intrate în spațiul aerian al României

Într-un interviu realizat și publicat de MApN, pilotul român care a doborât primele două drone intrate neautorizat în spațiul aerian al țării a vorbit despre presiunea misiunilor de noapte și despre responsabilitatea de a apăra teritoriul național.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a declarat pilotul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Întrebat care dintre cele două misiuni a fost mai dificilă, acesta a spus că ambele au fost la fel de solicitante și au necesitat aceeași atenție maximă din partea echipajului.

Fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare”, a afirmat el.

Cheia succesului: cooperarea cu personalul de la sol

Pilotul a mai punctat faptul că succesul unei astfel de operațiuni depinde în mare măsură de coordonarea cu personalul de la sol.

„Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, a explicat pilotul.

El a declarat că abia după aterizare poate conștientiza întreaga desfășurare a operațiunii.

„După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune”, a precizat el.

„Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. Poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, este mesajul transmis de pilot populației.

Trei drone au fost doborâte săptămâna trecută

În weekend, Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în trei zile consecutive.

Vineri, 24 iulie, radarele MApN au detectat la ora 9:39 o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a intrat ulterior în România și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea țintei.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed.

Sâmbătă, o a doua dronă a fost doborâtă în apropierea graniței, iar duminică, un alt F-16 a doborât o dronă în apropiere de Sulina.