Prima pagină » Meteo » Cod galben și cod portocaliu de caniculă. Ce județe vor fi afectate de temperaturi de până la 39°C

Cod galben și cod portocaliu de caniculă. Ce județe vor fi afectate de temperaturi de până la 39°C

România intră într-o perioadă de temperaturi extrem de ridicate, care se va intensifica treptat în următoarele zile. Meteorologii avertizează că valul de căldură va cuprinde tot mai multe regiuni.
Cod galben și cod portocaliu de caniculă. Ce județe vor fi afectate de temperaturi de până la 39°C
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Nechez
Oana Antipa
30 iul. 2026, 10:19, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Începutul lunii august va aduce caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în mai multe zone ale țării.

Valul de căldură se extinde în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, care anunță extinderea și intensificarea treptată a valului de căldură la nivel național.

Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va crește semnificativ, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Inițial, fenomenul va afecta regiunile vestice și sud-vestice, urmând ca ulterior să se manifeste, pe arii restrânse, și în restul țării.

Canicula va fi prezentă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar începând de vineri se va extinde către Maramureș, Transilvania și restul Olteniei. Temperaturile maxime vor varia, în general, între 33 și 37 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest valorile vor urca până la 38-39 de grade în weekend.

Cod galben pentru opt județe

Pentru intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 31 iulie, ora 10:00, ANM a emis un Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș – Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone, maximele vor ajunge la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și în vestul și sudul Olteniei. În plus, local se vor înregistra nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cod portocaliu pentru vestul țării

Situația se agravează în intervalul 31 iulie – 1 august, când avertizările vor fi extinse. Un nou Cod galben va viza nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 35 – 37 de grade, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

În același timp, județele Bihor, Arad și Timiș vor intra sub Cod portocaliu, temperaturile urmând să atingă aproximativ 38 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că indicele ITU va depăși pragul critic, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.

Episodul de caniculă va continua și după 3 august

Meteorologii atrag atenția că actualul episod de căldură nu se va încheia la începutul săptămânii viitoare. Conform estimărilor ANM, valul de căldură va persista și în perioada 3 – 9 august, urmând chiar să se intensifice, astfel încât vremea caniculară și disconfortul termic accentuat să afecteze suprafețe tot mai extinse din România.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
2 zodii care riscă să ajungă pe patul de spital în august 2026. Neti Sandu anunță probleme de sănătate pentru acești nativi
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia