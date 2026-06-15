Prima pagină » Social » Sindicaliștii din Sănătate avertizează că noua lege a salarizării „este departe de a fi gata”

Sindicaliștii din Sănătate avertizează că noua lege a salarizării „este departe de a fi gata”

Sindicaliștii din Sănătate solicită reluarea consultărilor pe proiectul noii legi a salarizării, susținând că actuala formă poate genera noi inechități și poate accelera plecarea personalului din sistemul public medical.
Sindicaliștii din Sănătate avertizează că noua lege a salarizării „este departe de a fi gata”
Facebook/FSSR
Luiza Moldovan
15 iun. 2026, 13:08, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) susține că proiectul noii legi a salarizării pentru sistemul medical nu este suficient analizat și cere Guvernului amânarea deciziei finale până în august 2026, termenul-limită asumat prin PNRR.

Într-un comunicat transmis luni, federația afirmă că actuala formă a proiectului „nu oferă garanții suficiente pentru protejarea veniturilor totale aflate în plată” și poate produce dezechilibre privind sporurile, plata gărzilor, a muncii de noapte și a activității desfășurate în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Proiectul afectează inclusiv poziționarea profesiilor în grila salarială

Reprezentanții sindicali spun că proiectul afectează inclusiv poziționarea profesiilor în grila salarială și tratamentul aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA.

Potrivit FSSR, forma actualizată a proiectului nu a fost comunicată integral sindicatelor, iar modificările discutate nu au fost explicate suficient pentru a putea fi evaluat impactul real asupra angajaților din sănătate.

Federația solicită continuarea consultărilor și realizarea unei noi analize de impact la nivelul Ministerului Sănătății, pe categorii profesionale, specialități și tipuri de unități medicale.

93,9% susțin principiul non-regresului, adică niciun venit să nu scadă

Sindicaliștii avertizează că proiectul „trebuie verificat înainte de adoptare, nu corectat după ce produce efecte”.

FSSR a prezentat și rezultatele unei consultări publice realizate în rândul angajaților din sistemul sanitar.

Potrivit datelor citate, 93,9% dintre respondenți susțin principiul „non-regresului”, adică niciun venit să nu scadă, 90,6% cer indexarea valorii de referință cu inflația, 61,3% consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu va fi modificat.

Risc de plecare masiv, mai ales la personalul tânăr

Sindicaliștii atrag atenția că riscul de plecare este cel mai mare în rândul personalului tânăr și avertizează că o lege care limitează sporurile și nu recunoaște munca în ture sau continuitatea asistenței medicale poate afecta grav retenția personalului și funcționarea sistemului public de sănătate.

Federația „Solidaritatea Sanitară” cere Guvernului să folosească perioada rămasă până în august 2026 pentru corectarea proiectului și evitarea apariției unor noi inechități salariale în sistemul medical.

Recomandarea video

Generalul Dorin Toma, fost comandant NATO, acuzații grave la adresa premierului desemnat Adrian Veștea
G4Media
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.ro
Unde vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la început de săptămână. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Când vom putea circula integral pe autostrada Sibiu-Pitești. În șase ani s-au construit doar 54 de kilometri, mai puțin de jumătate din proiect. Ce spune secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
Libertatea
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
CSID
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia